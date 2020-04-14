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14 апреля • обновлено в 18:32
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Суд не смог определиться с наказанием для Черновол

3.8т
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Судебное заседание по делу бывшего народного депутата Татьяны Черновол закончилось: избрание меры пресечения перенесли на неопределённый срок.

Как передает Klymenko Time в Telegram-канале, поддержать Черновол приехали пятый президент Петр Порошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк и другие политики.

Прокуратура требовала для экс-нардепа домашнего ареста, ее подозревают в умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов. Ей также инкриминировали несколько других преступлений.

14 апреля в территориальном управлении Государственного бюро расследований в Киеве также состоялся допрос Черновол.

Суд над Черновол

Суд над Черновол

Klymenko Time

Суд над Черновол

Суд над Черновол

Klymenko Time

Суд над Черновол

Суд над Черновол

Klymenko Time

Суд над Черновол

Суд над Черновол

Klymenko Time

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • сотрудники ГБР 10 апреля пришли с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Черновол.

  • По словам Черновол, целью обысков ГБР было изъять ее наградное оружие и одежду, в которой экс-нардеп была во время Майдана. Говоря о мотивах обысков, она заявила, что это якобы "продолжение ее преследований за активное участие в событиях 2014 года против режима Виктора Януковича".

  • Глава МВД Арсен Аваков назвал подозрение в убийстве, которое ГБР предъявило бывшему нардепу Татьяне Черновол, "неадекватным и постыдным". Он призвал первого замглавы бюро Александра Бабикова подать в отставку.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Евромайдан
Персона
Татьяна Черновол
Место
Украина Киев
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