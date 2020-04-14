Суд не смог определиться с наказанием для Черновол

Судебное заседание по делу бывшего народного депутата Татьяны Черновол закончилось: избрание меры пресечения перенесли на неопределённый срок.

Как передает Klymenko Time в Telegram-канале, поддержать Черновол приехали пятый президент Петр Порошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк и другие политики.

Прокуратура требовала для экс-нардепа домашнего ареста, ее подозревают в умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов. Ей также инкриминировали несколько других преступлений.

14 апреля в территориальном управлении Государственного бюро расследований в Киеве также состоялся допрос Черновол.

Суд над Черновол Klymenko Time

Суд над Черновол Klymenko Time

Суд над Черновол Klymenko Time

Суд над Черновол Klymenko Time

Как сообщал OBOZREVATEL:

сотрудники ГБР 10 апреля пришли с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Черновол.

По словам Черновол, целью обысков ГБР было изъять ее наградное оружие и одежду, в которой экс-нардеп была во время Майдана. Говоря о мотивах обысков, она заявила, что это якобы "продолжение ее преследований за активное участие в событиях 2014 года против режима Виктора Януковича".

Глава МВД Арсен Аваков назвал подозрение в убийстве, которое ГБР предъявило бывшему нардепу Татьяне Черновол, "неадекватным и постыдным". Он призвал первого замглавы бюро Александра Бабикова подать в отставку.

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