Корчился от боли и рвал кровью: как халатность врачей погубила 2-летнего малыша на Буковине

В Черновицкой области начался суд над врачом, по вине которой умер двухлетний Тимур.

Малыша доставили в Кельменецкую центральную районную больницу 5 марта прошлого года. Участковая врач заподозрила у него воспаление легких.

Мальчика тошнило, клонило в сон, у него был насморк. В больнице ребенку прописали лекарства от кашля, противовирусные. А также сказали поить "Боржоми". В результате через сутки малыш впал в кому, а через месяц умер. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Прописала "Боржоми" и капли

Мама Тимура, Светлана Асламова, до сих пор не может прийти в себя после смерти сына. Прошло больше года, пока врач Людмила Аузяк оказалась на скамье подсудимых. Однако виновной себя женщина не считает.

Тимур Facebook Светланы Асламовой

Мама погибшего мальчика рассказывает, что в больницу они попали по направлению участкового врача.

"Ребенок был слабый, он все время засыпал. Чтобы накормить, дать ему лекарство, мне приходилось его постоянно будить. Врач Людмила Аузяк была занята на обходе и к нам подошла только часа через полтора", – вспоминает в беседе с OBOZREVATEL Светлана.

Врач послушала Тимура, но в легких ничего не нашла. Однако в анализах уже был высокий ацетон и падали показания сахара.

"Она нам выписала противовирусное, от кашля, капли в нос, ингаляции. Также сказала пить "Боржоми", мол, это поможет. Еще раз заглянула к нам в обед, спросила как ребенок. Я сказала, что он спит, слабый. Она же: "Ничего, так бывает при высоком ацетоне". Но ребенок даже не мог вставать на ножки, он все время плакал и кричал", – говорит Светлана.

Тимурчик с тетей и сестрой Facebook Светланы Асламовой

По телефону назначила Но-Шпу

К вечеру Тимуру стало еще хуже. Светлана постоянно держала его на руках и не могла отойти. Он начал корчиться от болей и сильно кричать. Мама металась по отделению, умоляла позвать врача. Пришел дежурный доктор – гинеколог, который мог только развести руками. Чем он может помочь ребенку?

"Просила, чтобы позвонили Аузяк, сказали, что сыну плохо. Они сначала не хотели ее беспокоить, был уже вечер, а она не любит, когда ее тревожат дома. Но потом все же позвонили. Об этом мне сказала медсестра. Аузяк назначила укол Но-Шпы. Конечно, он ничем не помог, Тимуру становилось все хуже и хуже", – с болью рассказывает мама малыша.

Пришел врач из реанимации, посмотрел, но видимых причин, чтобы забрать ребенка в свое отделение интенсивной терапии он не нашел.

Тимур с тетей Facebook Светланы Асламовой

"Закутала его в плед и бросилась в реанимацию"

"Промучилась до утра, держа сына на руках. Под утро он стал совершенно белый, я еще такого не видела. Поставила его на кроватку, чтобы хотя бы отойти в туалет. Взялась за ручку двери, слышу, сын словно задыхается. Он начал рвать кровью. Я схватила его на руки, закутала в плед и бросилась сама в реанимацию. Вхожу туда и спрашиваю, ну что, а теперь моему сыну к вам можно?!" – чуть не плачет Светлана.

И только тогда врачи позвонили в Черновицкую областную детскую больницу, оттуда приехала бригада. Тимур уже впал в кому, больше он в себя не приходил. Областные врачи предупредили маму, что до больницы мальчика могут не довезти.

Целый месяц Тимур без сознания находился в областной больнице. Врачи пытались что-то сделать, но его мозг потихоньку угасал. Через месяц, в апреле 2018 года, малыш умер.

Тимур в больнице уже в коме Facebook Марины Дворниковой

Ни разу не извинилась и не выразила сочувствие

За все это время врач Аузяк ни разу не связывалась с мамой, чтобы поинтересоваться, что с Тимуром. И после, когда прокуратура сама открыла дело по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медицинскими сотрудниками профессиональных обязанностей, приведших к смерти), велось следствие, она ни разу не извинилась, не предложила помощи, не выразила сочувствия.

"Да и сейчас, приходя на суд, она смотрит мимо меня, высокомерно. Наняла двух адвокатов, которые на первом же заседании просили закрыть дело. Суд отказал им", – с горечью говорит Светлана.

Судя по Реестру судебных решений, закрыть дело защитник врача просил из-за того, что его подзащитной подозрение было сообщено после окончания срока досудебного расследования. Суд с его доводами не согласился.

Тимур в больнице Facebook Марины Дворниковой

У семьи Тимура нет средств на адвокатов, их интересы в суде представляет только прокуратура.

В больнице коллегу виновной тоже не считают

В Кельменецкой Центральной районной больнице Людмилу Аузяк виновной не считают. Хотя врач все-таки уволилась с работы, теперь она на пенсии.

"Вина ее не доказана. Это синдром Рея, он заслуживает внимания, и на сегодняшний день вина врача не доказана. Я считаю, что обвинения в ее адрес безосновательны", – сказала OBOZREVATEL и. о. директора Кельменецкой ЦРЛ Мая Дудко.

Маленький Тимурчик с сестрой Facebook Марины Дворниковой

Адвокат врача Александр Иваничек от комментариев отказался. Отметив только, что подзащитная не согласна с выдвинутыми обвинениями. "Она проработала врачом тридцать лет, хороший специалист, из старой школы. В деле есть сложности, но это не халатность врача", – отметил Иваничек.

Хотя в Черновицкой областной прокуратуре считают, что врач-педиатр во время осмотра пациента проявила халатность и не приняла никаких мер для правильного установления диагноза. Также, по мнению судмедэкспертизы, непредоставление в районной больнице своевременной квалифицированной помощи фактически лишило Тимура шанса на выживание.

Светлана Асламова с дочкой Facebook Светланы Асламовой

Мама Тимура ознакомилась с материалами дела, которые уже переданы в суд.

"Судя по показаниям Людмилы Аузяк, она считает, что во всем виновата я. Даже не указывает, что поздно вечером ей звонила медсестра, и она назначила Но-Шпу сыну. Говорит, что в то время была очень занята, вынуждена была работать детским врачом и завотделением, поэтому не успевала. Она сваливает вину на дежурного врача и врача из реанимации. Что якобы они ее не вызывали, а решение принимали сами. Да, они тоже виновны, но не настолько, насколько Аузяк. Если в больнице не было аппаратуры провести нужные быстрые анализы, почему сразу нас не отправили в областную больницу, а лечили от ОРВИ? Она уверена, что сделала все, что могла. Хотя врачи в областной больнице мне сказали, что время было упущено именно в этой, районной больнице", – возмущается Светлана.

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