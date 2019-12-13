Суд над Атоненко: в ССО заступились за подозреваемого по делу Шеремета

Музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, по месту прохождения службы в рядах Сил Специальных операций характеризуется положительно.
Об этом в Facebook сообщает Командование ССО, отмечая, что Антоненко проходил службу с 2017 года.
"Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что командование ССО ВСУ готово содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины.
Павел Шеремет
Как писал OBOZREVATEL:
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но не идентифицировало ее". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к ветерану АТО Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче". Ее взяли под стражу на 60 суток.
28 ноября Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию защиты "Пумы" и оставил женщину под стражей.
Позже появилась информация о том, что в ГПУ якобы на 90% уверены в причастности к убийству Шеремета добровольцев.
Вместе с тем перед этим источники в полиции сомневались в том, что такая версия обоснованна. Однако они подтверждали, что по делу Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые устанавливали взрывчатку.
Супруг "Пумы" заявил, что ему предложили признаться в убийстве журналиста Павла Шеремета. В обмен на это ветерану обещали освободить из-под ареста жену.
12 декабря, правоохранители пришли с обыском к музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Кто такой Андрей Антоненко, широко известный как автор неофициального гимна Сил Специальных операций ВСУ "Тихо прийшов, тихо пішов", разбирался OBOZREVATEL.
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