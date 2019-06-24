Громкое ДТП с сестрой Ноздровской: в суде устроили "диверсию"

Киевский апелляционный суд 24 июня перенес заседание по резонансному ДТП, в котором погибла сестра правозащитницы Ирины Ноздровской – Светлана Сапатинская. Причина – в нерабочем лифте.

Как рассказал OBOZREVATEL отец погибшей Сергей Дуняк, на суде должен был присутствовать виновник ДТП Дмитрий Россошанский, но его не было.

"Преступника привезли, но вроде как лифт не работал, поэтому его не смогли доставить на третий этаж. Судья принял решение перенести заседание на 8 июля. Мы будем выяснять, действительно ли подъемник сломался или причина в другом. По моему мнению, дело просто затягивают", – отметил он.

Этой же мысли придерживается и мать погибшей Екатерина Дуняк. "Суды постоянно переносят, наверно думают, что я или муж, дадим сбой. Если это произойдет, некому будет добиваться справедливого наказание убийце!" – рассказала она.

Ирина Ноздровская (слева) с сестрой Светланой Сапатинской Facebook: Ирины Ноздровской

Дмитрий Россошанский Фото из архива OBOZREVATEL

Адвокат Анна Чернецкая считает, что нерабочий лифт абсолютно не является проблемой, чтобы доставить человека на судебное заседание.

"В здании есть отдельная лестница и полицейские просто могли заблокировать три этажа, чтобы никто не входил", – рассказала она.

Чернецкая добавила, что впервые встречается с подобной ситуацией.

Киевский апелляционный суд Ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП, в котором погибла Светлана Сапатинская, произошло в сентябре 2015 года в с. Демидов Киевской области. Тогда Дмитрий Россошанский на Daewoo сбил Светлану, когда она шла по обочине. С 2016-го мужчина находится под стражей.

В обществе трагическое авария получила широкую огласку в начале 2018 года, когда была убита сестра Светланы – Ирина Ноздровская. По словам родственников, Ирина не дала спустить дело гибели своей сестры на тормозах и добилась, чтобы в конце декабря 2017-го суд оставил под стражей водителя и отправил дело в суд первой инстанции. Из-за этого Ирину и убили, уверены ее родители. В последствии был задержан отец Дмитрия - Юрий Россошанский.

В октябре 2018 года Обуховский районный суд признал Россошанского-младшего виновным и осудил на семь лет лишения свободы. 24 июня Киевский апелляционный суд должен был решить дальнейшое его пребывание под стражей.

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