Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Виктора Януковича по делу об организации массовых убийств во время Революции Достоинства.

Решение было оглашено 12 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля 2020 года. Таким образом он удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на аресте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский райсуд Киева в начале мая заочно арестовал Виктора Януковича на два месяца по другому делу – об узурпации власти.

После этого Офис генпрокурора заявил, что это дает право начать процедуру экстрадиции бывшего президента.

Напомним, что еще в январе 2019 года суд над Януковичем вынес приговор: признание виновным и лишение свободы сроком на 13 лет.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Однако его оправдали по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram