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12 мая • обновлено в 19:39
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Суд арестовал Януковича еще по делу об убийствах во время Революции Достоинства

6.8т
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Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Виктора Януковича по делу об организации массовых убийств во время Революции Достоинства.

Решение было оглашено 12 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

Убийства во время Революции Достоинства: суд вынес решение об аресте Януковича

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля 2020 года. Таким образом он удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на аресте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский райсуд Киева в начале мая заочно арестовал Виктора Януковича на два месяца по другому делу – об узурпации власти.

После этого Офис генпрокурора заявил, что это дает право начать процедуру экстрадиции бывшего президента.

Напомним, что еще в январе 2019 года суд над Януковичем вынес приговор: признание виновным и лишение свободы сроком на 13 лет.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Однако его оправдали по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.

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Читайте все новости по теме "Суд над Януковичем" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Суд над Януковичем Евромайдан
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
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Комментарии
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Dasi Shivapuri
Dasi Shivapuri
Это ППЦ, причём тут Янукович, когда уже даже США, наши хозяева, выпустили фильм об убийцах майдана и это пашинский, парубий и прочие твари, смешно!!!
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россия5 москва5
россия5 москва5
д.е.-.б.и.лы нэзалэжни!
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Ш. Олег
Ш. Олег
А почему ограничились арестом? Нужно было сразу paсстрелять. По законам в*енного времени. Всё равно виртуально, чего мелочиться-то?
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