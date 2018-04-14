Строительство Крымского моста: Украина накажет сторонников оккупантов

Министерство инфраструктуры Украины отслеживает все компании, которые работают на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Россией Крыму, чтобы ввести против них санкции.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян проекту издания "Радио Свобода" "Крим.Реалии ТВ".

"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список", - заявил он.

"Что касается самой техники, здесь вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем", - добавил Омелян.

Как писал "Обозреватель", ранее оккупанты объявили о финальном этапе строительства Крымского моста.