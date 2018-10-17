''Стреляли автоматы из разных мест'': студент рассказал странные детали теракта в Керчи

Во время нападения на Керченский политехнический колледж автоматные очереди звучали из разных мест.

Об этом рассказал студент учебного заведения, присутствовавший на месте происшествия в момент теракта. Соответствующее видео опубликовано в Twitter "Виктория правды", (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Я только туда подхожу, прогремел взрыв. Сначала один, потом после первого взрыва прозвучали какие-то хлопки, потом прозвучал второй взрыв. После второго взрыва тоже прозвучали какие-то хлопки, и началась уже стрельба из автомата. Было два взрыва", – рассказал очевидец.

Он стоял возле мастерских, куда все начали сбегаться после нападения. Студент уточнил, что пошел с преподавателем посмотреть раненых, когда по ним начали стрелять.

"Еще два метра, три-четыре сделали, из-за угла бы вышли, и все. Как раз из-за угла, мне кажется со второго этажа стреляли из автомата. Именно очередями с разных мест. Это было слышно", – добавил очевидец.

По его словам, один стрелок не мог так быстро чисто физически перемещаться из одного корпус в другой.

"Буквально за полминуты-минуту, мне кажется, он перебежать физически не смог. Там как раз возле мастерских открытая местность, вот туда и шмаляли", – ответил он.

"Керченский стрелок" жив....

Стреляли с калашей по студентам ФСБшники, со второго этажа. pic.twitter.com/JYusPPgiSk — Виктория_Правды (@pravda_1) 17 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате нападения на колледж погиб 21 человек, еще 54 получили ранения. Одного из подозреваемых нашли мертвым в библиотеке. Его однокурсники видели, как подросток принес с собой несколько рюкзаков. Также сообщалось, что стрелявший мог действовать не один.