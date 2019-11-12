Стрелял первым: в убийстве адвоката по делу Вороненкова появились новые подробности

Адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемых в причастности к убийству бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, застрелили на Житомирщине во время конфликта, вспыхнувшего на охоте между егерями и охотниками.

Они якобы зашли на территорию частного хозяйства, владельцы которого заподозрили их в браконьерстве. Между ними завязалась ссора, которая закончилась перестрелкой и смертью. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным правоохранителей, именно Пархоменко, который арендовал землю под охотничьи угодья и был с егерями, первым открыл огонь из незарегистрированного оружия. Его же застрелил раненый охотник — ответив выстрелом на выстрел. Адвокат погиб на месте. Другой пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении интенсивной терапии — в стабильно тяжелом состоянии.

В Житомирской области убили адвоката Святослава Пархоменко Коллаж

О том, что охотники зашли на территорию частного охотничьего угодья, отмечают и в ОО "Радомышльские охотники", которую возглавлял Пархоменко. Мол, поскольку это их территория, за возможность охотиться там необходимо заплатить минимум две, а максимум — 15 тысяч гривен.

ОО "Радомышльские охотники" ТСН

Соглашаются с таким мнением и в полиции, подчеркивая, что для охоты на подобной территории охотники обязательно должны зарегистрироваться и получить лицензию. Однако у фигурантов этого дела таких разрешений не оказалось, поэтому между мужчинами возник спор, который и перерос в трагедию. Следовательно, убийство Святослава Пархоменко с его адвокатской деятельностью не связывают.

Место убийства адвоката Святослав Пархоменко zt.npu.gov.ua

"Предварительно установлено, что первым совершил выстрелы из пистолета Browning директор ОО "Радомышльские охотники". После этого человек, который находится сейчас в больнице, сделал выстрелы в ответ, чем нанес ранения директору, в результате чего он умер. Ситуацию объясняли эмоциональностью людей. И один, и другой были достаточно эмоциональными. А некоторые из них — еще и в состоянии алкогольного опьянения", — отметил руководитель Коростышевского райотдела полиции Дмитрий Геращенко.

Изъятое с места убийства транспортное средство zt.npu.gov.ua

В то же время один из охотников, который находился недалеко от места конфликта, со своей стороны уверяет, что ссоры не видел, зато слышал только один выстрел из ружья. По его словам, охотники находились только в Коростышевском районе и на территорию частных угодий в Радомышльском не заходили.

""Я знаю, где я был, могу следователем показать. Это наша территория, я ее очень хорошо знаю", — убеждает охотник Борис.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов Житомирской области убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в 2017 году.

В Украине бурно отреагировали на убийство адвоката Святослава Пархоменко. Он был защитником подозреваемого в убийстве Вороненкова харьковчанина Александра Лося. Многие пользователи связали смерть юриста именно с этим делом.

Полиция в качестве основной версии убийства Пархоменко рассматривает конфликт между браконьерами и егерями. Об этом в эфире ObozTV рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, комментируя гибель адвоката.

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