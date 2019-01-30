Стрельба в Николаеве: выяснилась вероятная причина убийства супружеской пары

Причиной расстрела супружеской пары на выходе из Ленинского районного суда Николаева, вероятнее всего, стало то, что убитые отсудили у подозреваемого крупную сумму долга.

Об этом сообщает местное издание "НикВести" со ссылкой на правоохранителей. Появилось также видео задержания предполагаемого злоумышленника. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Сегодня состоялось судебное заседание по гражданскому делу относительно задолженности, еще 2008 года, которая возникла между николаевцем и двумя жителями Одессы. Решение было принято в пользу лиц, которые подали гражданский иск. После чего необходимо было оплатить определенную сумму убытка", – сообщил начальник следственного отдела полиции Иван Выговский.

Задержан также сын стрелявшего news.pn

Сын стрелявшего news.pn

news.pn

По словам правоохранителей, стрелявший не признает долг, который суд обязал его выплатить. После судебного заседания между участниками возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил два выстрела из ружья.

Отмечается, что стрелявшего задержал работник Ингульского отдела полиции, который в этот момент проезжал мимо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились первые кадры с места расстрела семейной пары в Николаеве.

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