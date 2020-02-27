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27 февраля • обновлено в 17:11
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Столкновения на "Барабашово" в Харькове: Кернес назвал виновного в бойне

3.3т
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Глава Харькова Геннадий Кернес связал массовые потасовки возле ТЦ "Барабашово" с его владельцем, нардепом от ОПЗЖ Александром Фельдманом.

Городской глава заявил, что "титушки" на месте происшествия наняты политиком, передает "Интерфакс-Украина".

"Эти люди наняты Фельдманом… Это люди, которые здесь получают деньги", – сообщил Кернес.

Кернес и Фельдман

Кернес и Фельдман

Чиновник отметил, что столкновения произошли, когда коммунальщики попытались демонтировать арку.

"Есть решение горсовета о демонтаже данной конструкции, на которую нет ни одного документа. Также есть решение горсовета о демонтаже другой конструкции, рекламной, которая установлена не по закону. Сюда сегодня приехали коммунальники, в которых начали стрелять, бросать какие-то гранаты, дым пускать, пугать их и так далее. Поэтому я приехал сюда, чтобы поговорить с людьми", – добавил мэр Харькова.

Кернес подчеркнул, что через незаконный рынок пройдет дорога, но предпринимателям выделит другие места.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Харькове возле ТЦ "Барабашово" произошли массовые столкновения, в которых пострадали люди. Полиция задержала 20 человек.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Александр Фельдман Геннадий Кернес
Место
Украина Харьков
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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