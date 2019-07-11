"Стекловатник для великоросса": Соколова высмеяла маразм Жириновского об Украине

Украинская журналистка Янина Соколова ярко высмеяла фейк скандального российского политика Владимира Жириновского о том, что Украина якобы наращивает мощь лабораторий биологического оружия у границ с РФ.
Стеб над нелегитимным депутатом Госдумы телеведущая устроила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Наконец, свершилось! Россия сама испугалась собственных фейков про Украину. Любитель влажных мальчиков Владимир Жириновский так уверовал в собственную пропаганду, что в панике чуть не стал гетеросексуалом из-за угрозы украинского биологического оружия!" – шутит Соколова.
Фейк Жириновского о биологическом оружии
Скриншот видео
После этого она показала шуточный ролик, в котором сыграла сотрудника секретной лаборатории, и предложила россиянам свою новейшую разработку.
"Новая разработка – стекловатник. Оружие психоделического действия. Принцип работы очень простой: стекловатник одевается на великоросса, и уже через несколько минут он не может думать о "русском мире". Единственное, о чем он думает, – это как снять стекловатник. Конечно, мы страшные. Мы же живем в голове у долбо*ба!" – жестко подытожила журналистка.
Янина Соколова
Как сообщал OBOZREVATEL, также Соколова спародировала нелепые фейки террористов "Л/ДНР" о ВСУ и заявила, что защитники якобы имеют секретную лабораторию по изготовлению уникального "биологического оружия" – синичек Б-52.
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