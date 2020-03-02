Новая таможня Нефедова: планы провалили, а на работу взяли старых "схемщиков"

На новой таможне, которую всем налогоплательщикам так громко пообещал ее глава Максим Нефедов, работают все те же старые кадры. Таможенники в своих послужных списках имеют уголовные дела за взятки, превышение служебных полномочий. Они умудрялись нарушать государственную тайну, а некоторые из них привлекались к дисциплинарной ответственности по 13-17 раз!

Но такие факты в биографии подчиненных почему-то не смущают главу таможни, напротив, он верит в их опыт. Возможно, именно такой богатый опыт старых кадров и не позволяет таможне выполнять план и перечислять в бюджет необходимые сумы?

Подробнее о том, что происходит с кадрами на таможне, – в материале OBOZREVATEL.

Новая таможня – на старт

Как мы все знаем, 8 декабря в Украине официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины. Со слов ее руководителя Максима Нефедова: "Новая таможня — это фактически запущенный с нуля новый орган, который будет состоять из четырех ключевых элементов: современная европейская инфраструктура, одинаковые и понятные правила игры для всех, быстрый и удобный сервис, новая кадровая политика".

Максим Нефедов kp.ua

Вместе с тем, уже первые месяцы работы нового государственного органа под руководством новых кадров показали, что таможня не способна выполнить план по сбору, так очень сейчас нужных поступлений в государственный бюджет средств.

Таможня в январе выполнила план по наполнению государственного бюджета на 69,6%. Как свидетельствует информация Портала открытых данных, при плане в 26,03 млрд грн фактически за месяц было собрано 18,13 млрд грн.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук, он же и руководитель Максима Нефедова, заявил, что Государственная таможенная служба не сможет выполнить план по поступлениям в феврале 2020 года, и по уже заранее известной причине — из-за укрепления курса гривны.

Однако есть и другие обстоятельства, которые могли повлиять на такую ситуацию. Например, кадры.

Как известно, самым ценным ресурсов любого государственного органа есть высокопрофессиональные, честные и законопослушные кадры.

Нефедов хвастался, что не пустил на таможню полтысячи сомнительных кадров. И обещал и дальше продолжить избавляться от старых кадров.

Также Нефедов сообщил о следующий этапе в обновлении таможенной службы. В 2020 году совместно с американским проектом и международной организацией состоится переаттестация таможенников, оценка их на добродетель и профессиональные способности.

Чекпоинт

По словам руководителя Гостаможслужбы, те, кто не пройдут переаттестацию, будут уволены, зато те, кто получат положительные оценки, могут рассчитывать на существенно большие зарплаты, чем сейчас.

Однако стоит посмотреть, кто на самом деле работает сейчас на таможне. И сразу на поверхность всплывают очень интересные факты: против новых сотрудников обновленной таможни правоохранители только и успевают открывать дела за взятки.

Правда больше всех в государственном подходе к подбору высокопрофессиональных и законопослушных кадров отличается Галицкая таможня руководить которой Нефедов назначил небезызвестного Владимира Цабака.

Когда об этом стало известно, некоторые пользователь соцсетей были возмущены этим. Львовское издание “Наши гроши” писало: "…что Цабак дважды был пойман за вождение автомобилем в нетрезвом виде". “У человека будет шанс показать себя”, – ответил тогда Нефедов.

О том, как Галицкая таможня и сам Цабак показывает себя, можно судить по следующим фактам. Например, на Галицкой таможне работают несколько сотрудников, которые по многу раз привлекались к дисциплинарной ответственности.

Зарабатывали на дорблю и евробляхах

Так, и.о. начальника таможенного поста “Рава-Руська” Владимир Босий больше 10 раз привлекался к дисциплинарной ответственности, дважды был уволен из органов, но вновь, как птица феникс, возвращался. Сейчас против него рассматривается дело в суде – он незаконно пропустил через таможню 1500 килограмм сыра дорблю.

Деловая столица

А и.о. начальника таможенного поста “Мостицька” Виктор Гладун за время работы в таможне 11 раз привлекался к дисциплинарной ответственности. Точно так же, как и его коллега, и.о. начальника таможенного поста “Львов-аэропорт” Роман Голдак. Также он один раз был даже уволен за нарушение присяги государственного служащего, но вновь вернулся.

Василий Бучинский – и.о. начальника таможенного поста “Угринів” является фигурантом легендарного дела “титаников”. Он пропускал на территорию Украины евробляхи. Он также не раз привлекался к дисциплинарной ответственности.

И.о. начальника смены №2 таможенного поста “Угринів” Владимир Карпусь фигурант уголовного дела – его СБУ задержала за получение взятки. При нем было обнаружено 180 тысяч гривен. А ранее он четыре раза привлекался к дисциплинарной ответственности.

Начальник таможенного поста “Городок” Остап Чаплик 13 раз привлекался к дисциплинарной ответственности за плохую организацию работы.

17 раз к дисциплинарной ответственности привлекали и.о. начальника смены №4 таможенного поста “Угринів” Ивана Шевчика. Сейчас ДБР Львова, за материалами СБУ, открыло против него производство по факту пропуска буса с запрещёнными премиксами.

Против и.о. начальника таможенного поста “Львов-Північний” Олега Лецика в полиции Львовской области открыто дело по факту получения $150 за пропуск евроблях.

Брали взятки и работали нетрезвыми

Дарий Михайлецкий, начальник отдела №3 таможенного поста “Смільниця”, является фигурантом уголовного производства о незаконном обогащении.

Иван Мицак, якобы кум того самого легендарного Цабака, назначен с должности обычного инспектора на должность и.о. зама начальника Управления предотвращения и противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил. За время работы 7 раз привлекался к административной ответственности. Был и уволен, но вновь вернулся.

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Также шесть раз привлекался к дисциплинарной ответственности и Олег Лев. Ему выносили выговор, замечания, он был наказан за самоустранение от выполнения служебных обязанностей и за неполное служебное соответствие. Сейчас Олег Лев является начальником Управления предотвращения и противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил на Галицкой таможне.

Анатолий Скакун, зам начальника Управления предотвращения и противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил является фигурантом громкого дела по факту вымогательства взяток за переназначение в новую структуру таможни во время реорганизации Львовской таможни в 2016 году. По материалам следствия, Скакун и его товарищи якобы брали по 500 долларов с сотрудника. Он также 11 раз привлекался к дисциплинарной ответственности.

Государственный инспектор Управления предотвращения и противодействия контрабанде и нарушению таможенных правил Ярослав Пелех проходит по делу о получении взятки в сумме 2000 гривен, его дело находится в суде.

Владимир Ямборко - начальник отдела №1 таможенного поста "Смільниця" 15 раз привлекался к дисциплинарной ответственности, в том числе и за нахождение на работе в нетрезвом виде.

Богдан Фирко – главный инспектор отдела предотвращения и противодействия контрабанде наркотиков и оружия, дважды привлекался к дисциплинарной ответственности. Был отстранен от должности с августа 2018 года как организатор схемы незаконного пропуска товаров на таможенном посту “Рава-Руська” без проведения таможенного осмотра. Говорят, он якобы фотографировал “пустые бусики”, а товар из них перегружали неподалеку, а такса с каждого буса была 5 тысяч гривен.

Олег Медведь при Цабаке переведен на должность начальника таможенного поста "Грушів",хотя в это время он уже являлся фигурантом уголовного производства по факту растраты собственности, приобретенной за средства Евросоюза. Ущерб составляет 500 тысяч гривен.

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Константин Сироштан при Цабаке был переведен на Галицкую таможню с должности деловода на таможенном посту "Угринів". Деловодом он был потому, что в мае 2019 был задержан сотрудниками СБУ Львовской области с деньгами в сумме 50 тысяч гривен после смены. А также потому, что на момент перевода являлся фигурантом дела о получении взятки группой лиц. Также за время работы Сироштан пять раз привлекался к дисциплинарной ответственности.

Степан Билаш переведен Цабаком на Галицкую таможню на должность инспектора отдела контроля за перемещением товаров. Во время перевода он уже был фигурантом уголовного производства по статье о получении взятки. Дело открыто по факту пропуска на таможенную территория Украины бусов с высоколиквидными товарами. Также Билаш является одним из фигурантов дела по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением). В деле речь идет о нанесении убытков Украине в размере 6 млн гривен при растаможивании автомобилей фирмой “Любе Авто”. Билаш также семь раз привлекался к дисциплинарной ответственности.

Наталья Билык была переведена Цабаком на Галицкую таможню инспектором поста "Краківець". Однако Билык также является фигурантом уголовного дела, которое связано с пропуском 24 кг золота на сумму 10 млн гривен через таможню во Львовском аэропорту. Двое коллег Билык, которые также присутствовали во время пропуска золота уже уволены из органов. Сама Билык ранее пять раз привлекалась к дисциплинарной ответственности.

Ярослав Бойко также был переведен на Галицкую таможню при участии Цабака с таможенного поста "Шегині". Его называют одним из организаторов схем пропуска контрабанды на этом пункте пропуска. Он также 12 раз привлекался к дисциплинарной ответственности.

Увольняли, проверяли, наказывали

Не без участия Цабака на Галицкую таможню попали Андрей Кабан, Андрей Штохман, Игорь Базиляк, Владислав Синицкий, Андрей Малиновский, Тарас Кузьмяк, Василий Ващишин.

Кабан сейчас является начальником отдела №1 таможенного поста "Грушів". Он 16 раз привлекался к дисциплинарной ответственности, дважды был уволен. Штохван возглавляет отдел №2 этого же поста, и ранее 12 раз привлекался к дисциплинарной ответственности.

Базиляк возглавляет отдел №3 на "Грушів", он трижды, за результатами служебных расследований нес дисциплинарную и материальную ответственность.

Такой же послужной список и у Синицкого, который возглавил отдел №4 таможенного поста "Краківець", он четыре раза нес дисциплинарную ответственность и подвергался служебным проверкам и расследованиям и привлекался к материальной ответственности. Малиновский является заместителем у Синицкого. Он также четыре раза нес дисциплинарную ответственность, по нему тоже проводились служебные проверки и его наказывали материально.

Интересный послужной список и Кузьмяка,он сейчас возглавляет отдел №2 таможни “Рава-Руська”. Как и Ващишин, который руководит отделом №4 на “Рава-Руськой”. За ними также водятся служебные проверки, расследования, материальная и дисциплинарная ответственность.

В этой статье мы только проанализировали кадры одной Галицкой таможни, но есть и еще конкретные факты назначения таможенников с криминальным прошлым, в следующей статье мы продолжим внимательно рассматривать кадры обновлённой таможни господина Нефедова.

(продолжение следует)

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