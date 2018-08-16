Стало известно о визите Ходорковского в "ДНР"

Российский оппозиционный политик и олигарх Михаил Ходорковский приезжал в уже оккупированный Донецк.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал российский оппозиционер, бизнесмен и основатель компании "Евросеть" Евгений Чичваркин, при этом не указав, когда точно был этот визит.

"[Он] пробыл два или три дня, и ему рекомендовали немедленно эту территорию покинуть, потому что все плохо закончится", - уточнил Чичваркин.

Напомним, ранее Ходорковский рассказал о договоре с Путиным о смене власти в РФ.