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Стало известно о новом ударе "третьей силы" на Донбассе

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В зоне АТО на Донбассе террористы хотели возвести новую позицию, однако "третья сила" помешала им это сделать, нанеся мощный удар по оккупантам.

"На Светлодарской дуге в районе 308 высоты сепаратисты собрались "построить" новую позицию, с которой они потом могли провоцировать и вести обстрелы по позициям ВСУ. Не сложилось", - рассказал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"У наших наблюдателей, от глаз которых не могло укрыться такое желание противника, сразу пропала украинская дружелюбность и они передали "Третьей силе" координаты замеченного сепарского "КАМАЗа" и человек 15 стоявших возле него, строителей "русского мира" на Донбассе", - сообщил он.

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По словам волонтера, в результате было убито 2 террориста и еще 3 из них получили ранения.

"Всего 15 метров не хватило (недолет) чтоб была полностью уничтожена вся эта шобла вместе с "КАМАЗом". Но этого оказалось вполне достаточным - желание строить новую позицию у противника пропало напрочь", - добавил Мысягин.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Украины Петр Порошенко объявил дату новой военной операции на Донбассе.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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