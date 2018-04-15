Стало известно о новом ударе "третьей силы" на Донбассе

В зоне АТО на Донбассе террористы хотели возвести новую позицию, однако "третья сила" помешала им это сделать, нанеся мощный удар по оккупантам.

"На Светлодарской дуге в районе 308 высоты сепаратисты собрались "построить" новую позицию, с которой они потом могли провоцировать и вести обстрелы по позициям ВСУ. Не сложилось", - рассказал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"У наших наблюдателей, от глаз которых не могло укрыться такое желание противника, сразу пропала украинская дружелюбность и они передали "Третьей силе" координаты замеченного сепарского "КАМАЗа" и человек 15 стоявших возле него, строителей "русского мира" на Донбассе", - сообщил он.

По словам волонтера, в результате было убито 2 террориста и еще 3 из них получили ранения.

"Всего 15 метров не хватило (недолет) чтоб была полностью уничтожена вся эта шобла вместе с "КАМАЗом". Но этого оказалось вполне достаточным - желание строить новую позицию у противника пропало напрочь", - добавил Мысягин.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Украины Петр Порошенко объявил дату новой военной операции на Донбассе.