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Стало известно, как Украина снова потеряла бойцов на Донбассе

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14 апреля в зоне АТО на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом во время брифинга рассказал представитель Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута.

"В результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих. Еще один военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения инженерных мероприятий", - сообщил он.

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"Все раненые были оперативно доставлены в военные мобильные госпитали. Состояние одного из военнослужащих тяжелое, еще двух защитников – средней тяжести", – сказал Праута.

Как писал "Обозреватель", 14 апреля оккупанты на Донбассе 52 раза обстреляли украинские опорные пункты.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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