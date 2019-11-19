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19 ноября • обновлено в 14:34
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Стало известно имя погибшего военного во Львове

1.5т
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В пожаре в воинской части во Львовской области погиб временно исполняющий обязанности командира воинской части Алексей Останин.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источник. Отмечается, что погибший был начальником ракетного артиллерийского вооружения.

У военного осталась жена, сын и дочь. Супруга Останина также служит в военной части, но в Яворове на Львовщине.

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Согласно декларации военного, в 2018 году его зарплата составляла почти 200 тысяч гривен. Супруги имеют квартиру во Львове.

Алексей Останин

Алексей Останин

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября во Львовской области в военной части произошел пожар, в котором один офицер погиб и еще один получил ожоги.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Место
Украина Львов
Теги
пожар погибли военные
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