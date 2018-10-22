США признали Крым российским?! Гриценко возмутило сообщение по Керчи

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко возмутился по поводу сообщения Минобороны РФ, где говорится о якобы соболезнованиях со стороны министра обороны США Джеймса Мэттиса в адрес РФ по поводу трагедии в Керчи.

"Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о встрече министров обороны России и США. В ходе нее министр обороны США Джеймс Мэттис выразил соболезнования министру обороны России Сергею Шойгу по поводу трагедии в Керчи. Еще раз: не Украине господин Мэттис выразил соболезнования - он выразил соболезнования России! Тем самым признав, кому принадлежит Крым?! Порошенко не реагирует, молчит. Уже третий день..." - написал Гриценко в Facebook.

При этом политик присоединил к посту линк на сайт Минобороны РФ, где говорится об указанном соболезновании.

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