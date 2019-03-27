Спустил с бетонной лестницы: на Ривненщине отец жестоко поиздевался над маленькой дочкой. Видео

В городе Вараш Ривненской области отец толкнул 6-летнюю дочку вниз с бетонной лестницы, чтобы успокоить.

Момент жестокого обращения с девочкой попал на камеру наблюдения возле магазина "Гуртівня", где произошел инцидент. Видео было распространено в соцсетях. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что мужчина вывел ребенка за руку из помещения и фактически бросил вниз по ступенькам на асфальт. При этом прохожие спокойно наблюдали за картиной и в ситуацию не вмешались.

Скриншот из видео

Как уточняет пресс-служба ГУ Нацполиции в Ривненской области, мама девочки прокомментировала поступок мужа. По ее словам, они вместе с четырьмя детьми в тот день пошли в магазин за покупками.

Между детьми якобы завязалась ссора, что и разозлило 46-летнего отца. Чтобы утихомирить дочку, он толкнул ее, вследствие чего девочка скатилась по бетонным ступенькам.

Отмечается, что против горе-отца было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 126 УК (Побои и истязания). Максимальное наказание, которое грозит мужчине – исправительные работы на срок до одного года.

Кроме того, 6-летнюю девочку направят на дополнительное медицинское обследование, результаты которого повлияют на окончательное решение.

В полиции сообщили также, что об инциденте поинформировали соответствующие службы для взятия данной семьи под социальное сопровождение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье мать жестоко избила сына на глазах у посетителей ТЦ и попала на камеру.

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