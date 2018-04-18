Споил водкой ребенка: на Тернопольщине женщина порезала пенсионера-педофила

В Тернопольской области женщина нанесла два ножевые ранения 70-летнему пенсионеру, который пытался изнасиловать ее 10-летнюю дочь.

Как информирует пресс-служба областной полиции, пенсионер напоил соседскую девочку водкой, а затем затащил ее в дом, раздел и пытался вступись с ней в половую связь. Детские крики услышали проходившие рядом женщины, одна из них сообщила о происходящем маме девочки.

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Женщина бросилась к соседу, выбила окно, а потом дверь. Оттянув дочь, схватила нож и ранила обидчика. После этого забрала пятиклассницу домой и вызвала полицию и скорую. Раненый пенсионер сумел дойти до бывшей жены, которая также вызвала медиков.

Девочку забрали в реанимацию. К счастью, следов изнасилования на ней медики не обнаружили, только синяки на руках в области запястья. С ней общаться психологи. Мужчину прооперировали, однако он до сих пор находится без сознания.

Маму девочки задержали, данный факт внесли в ЕРДР по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Решается вопрос об открытии уголовного производства в отношении мужчины по статье 156 (развращение несовершеннолетних). Следствие продолжается.

Как писал "Обозреватель", ранее в одной из северных областей Украины сотрудники полиции задержали 30-летнего педофила, который насиловал сыновей.