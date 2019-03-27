Спецслужбы Путина атаковали руководство Украины и ВСУ: что известно

Спецслужбы Российской Федерации с целью влияния на избирательный процесс в Украине создают предпосылки для дестабилизации и срыва выборов. В частности, активно ведутся информационные атаки на руководителей страны и Вооруженных сил Украины.

Такое заявление сделал командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев, сообщает "Голос України". По его словам, чем ближе к выборам, тем больше провокаций в информационном пространстве происходит.

"Многих украинцев используют вслепую, осуществляя информационные вброс из различных проблемных вопросов, делая акценты на важных для врага моментах с целью дезориентации общества, распространения панических настроений. Целая фабрика российских троллей в погонах и без них работает над этим, организуя в регионах Украины, в социальных сетях, блогах, на различных форумах и даже в мессенджерах информационные атаки на руководителей государства и ВСУ к командиру бригады включительно", — сказал он.

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По словам Наева, цель — навязать российскую мысль украинскому избирателю, вмешаться в волеизъявление украинского народа.

"Методы разные. Подмена понятий, откровенная ложь, спекуляции на тех или иных темах, манипуляция общественным мнением, когда вроде цитируют тех или иных должностных лиц, а их высказывания искажаются, и с "жареными" заголовками полностью искажают смысл сказанного", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наев заявил, что в случае масштабного наступления России на Украину по численности и вооруженности перевес будет все же на стороне армии РФ. Однако исход схватки будет зависеть от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров.

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