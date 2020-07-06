Спецслужбы предупреждали "Анзора из Вены" об угрозе и следили за квартирой, – австрийское СМИ

Спецслужбы Австрии предложили Мамихану Умарову личную охрану, но он отказался. Скриншот Youtube

Спецслужбы Австрии располагали информацией об угрозе жизни чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, которого убили 4 июня, наблюдали за его квартирой в Вене и предлагали личную охрану.

Об этом написала австрийская газета Die Kronen Zeitung. От персональных телохранителей Умаров отказался.

“Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Австрии предупредило его об угрозах смерти, поместило его в список людей, которым грозит опасность, и охраняло квартиру. Однако пострадавший отказался от личной защиты”, – сказано в сообщении.

Когда появилось больше доказательств того, что что-то должно было случиться, семью Умарова отселили в другой дом за несколько кварталов.

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