Спецслужбы предупреждали "Анзора из Вены" об угрозе и следили за квартирой, – австрийское СМИ
Спецслужбы Австрии предложили Мамихану Умарову личную охрану, но он отказался. Скриншот Youtube
Спецслужбы Австрии располагали информацией об угрозе жизни чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, которого убили 4 июня, наблюдали за его квартирой в Вене и предлагали личную охрану.
Об этом написала австрийская газета Die Kronen Zeitung. От персональных телохранителей Умаров отказался.
“Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Австрии предупредило его об угрозах смерти, поместило его в список людей, которым грозит опасность, и охраняло квартиру. Однако пострадавший отказался от личной защиты”, – сказано в сообщении.
Когда появилось больше доказательств того, что что-то должно было случиться, семью Умарова отселили в другой дом за несколько кварталов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 июля в пригороде Вены был застрелен Мамихан Умаров, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.
Первый подозреваемый в убийстве Анзора был задержан полицией в городе Линце, позднее задержали и второго подозреваемого.
Ранее Анзор, принимавший "заказы" на организацию терактов и ликвидацию людей, раскрыл скандальные факты об убийстве Амины Окуевой, покушениях на ее мужа Адама Осмаева и экс-нардепа Игоря Мосийчука.
СМИ назвали имена возможных убийц Умарова. Журналисты сообщили о задержании уроженцев республики Чечня Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
Несмотря на то, что у Анзора была украинская виза, ему запретили въезд в Украину.