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Спецслужбы предупреждали "Анзора из Вены" об угрозе и следили за квартирой, – австрийское СМИ

Расследования
1,5 т.
Спецслужбы Австрии предложили Мамихану Умарову личную охрану, но он отказался

Спецслужбы Австрии предложили Мамихану Умарову личную охрану, но он отказался. Скриншот Youtube

Спецслужбы Австрии располагали информацией об угрозе жизни чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, которого убили 4 июня, наблюдали за его квартирой в Вене и предлагали личную охрану.

Об этом написала австрийская газета Die Kronen Zeitung. От персональных телохранителей Умаров отказался.

“Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Австрии предупредило его об угрозах смерти, поместило его в список людей, которым грозит опасность, и охраняло квартиру. Однако пострадавший отказался от личной защиты”, – сказано в сообщении.

Когда появилось больше доказательств того, что что-то должно было случиться, семью Умарова отселили в другой дом за несколько кварталов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

АвстрияВенаубийство
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