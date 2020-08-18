Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

Спецоперация СБУ по вербовке ЧВК Вагнера: всплыли записи разговоров.
В сети появилась аудиозапись "вербовки" Службой безопасности Украины наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, что может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси.
Материалы опубликовала журналистка Янина Соколова на своем YouTube-канале 18 августа. В ходе беседы россиянин сознается в участии в войне на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Террорист также хвастался своей операцией по сбиванию двух самолетов СУ-25 Воздушных сил Украины.
В распоряжении журналистки появилось видео, снятое самим наемником. Он 23 июля 2014-го года сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса два украинских штурмовика Су-25 299-й бригады тактической авиации в районе села Мариновка, действуя в составе российского батальона "с".
Террористы сняли видео после падения СУ-25. Скриншот
Кроме того, боевик заявляет об ударах по украинских военных и "трех попаданиях из пяти".
Боевик работал в батальоне "Степь". Скрин видео
Он утверждает, что три попадания по украинской военной технике подтверждены. Скрин видео
Отчет о действиях боевиков
Журналистка также обнародовала документы российского наемника, копии которых член ЧВК, очевидно, сбрасывал "вербовщику":
Копия паспорта
Разрешение на ношение оружия
Одна из наград наемника
Военный билет
Военный рассказал, что стрелять из ПЗРК его научили на базе 22-й бригады спецназ ВС РФ.
Харитонов также говорит, что получил награду за войну на Донбассе. Вручение, как заявил он, проводил "лично Владислав Сурков", бывший помощник президента РФ и экс-куратор украинского вопроса в Кремле.
Фрагмент разговора
В частности, указом главы России Владимира Путина от 2018 года Харитонов награжден медалью "За заслуги перед отечеством" 1-й степени. В телефонном разговоре он говорил, что имеет и другую медаль "За заслуги", а также ряд других наград.
Копия документа
Полное видео с записью разговора и копиями документов наемника ЧВК:
Напомним, журналист Юрий Бутусов ранее заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием вагнеровцев в Беларуси якобы сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил такие действия Ермака и уволил начальника ГУР Минобороны Василия Бурбу, который указал на предательские действия главы ОПУ.
"Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного дела", – считает Бутусов.
Журналист на своей странице в Facebook написал, что украинские спецслужбы проявили "потрясающий профессионализм, достойных самой высокой оценки, вычислив стрелков ПЗРК, обнаружив их в России тех, кто сбивал наши самолеты, установив контакт и придумав способ как доставить негодяев на нашу территорию".
"Но в результате предательства Денис Харитонов снова на свободе гуляет в РФ, смотрит сейчас вместе с нами это видео и смеется. Украинцы сами спасли его от задержания, вот смешно, его "отмазали" от чудовищных преступлений, "отмазали" режим Путина от сенсационного разоблачения! Харитонов был на Донбассе как раз в то время и именно в том месте, когда другие российские военнослужащие сбили "Боинг" МН-17, и без сомнения, Харитонов мог дать ценную информацию для международного трибунала. Мы бы пополнили обменный фонд и помогли прокуратуре Нидерландов. Просто возмутительно, что некий предатель в руководстве Украины вместо того, чтобы привлечь к ответу Харитонова и других террористов, решил не портить отношения с Путиным и само в последний момент "слил" секретную операцию! Необходимо самое жесткое и публичное расследование этой ситуации, необходимо вычислить предателя и привлечь к ответственности", – заявил Бутусов.
Полный пост журналиста:
Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ
Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ
Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым о том, что к срыву операции СБУ с вагнеровцами в Беларуси может быть причастен Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Напомним, боевиков российской ПВК Вагнера задержали в Беларуси 29 июля.
Некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Впрочем Беларусь передала России 32 из 33 задержанных наемников. Еще один остался в Беларуси, поскольку он имеет белорусское гражданство.
В Офисе президента Украины отреагировали на передачу РФ вагнеровцев, отметив, что страна ждала от Беларуси более юридически корректного и взвешенного решения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последствия этого решения будут катастрофическими.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!