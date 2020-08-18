Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

В сети появилась аудиозапись "вербовки" Службой безопасности Украины наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, что может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси.

Материалы опубликовала журналистка Янина Соколова на своем YouTube-канале 18 августа. В ходе беседы россиянин сознается в участии в войне на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Террорист также хвастался своей операцией по сбиванию двух самолетов СУ-25 Воздушных сил Украины.

В распоряжении журналистки появилось видео, снятое самим наемником. Он 23 июля 2014-го года сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса два украинских штурмовика Су-25 299-й бригады тактической авиации в районе села Мариновка, действуя в составе российского батальона "с".

Террористы сняли видео после падения СУ-25. Скриншот

Кроме того, боевик заявляет об ударах по украинских военных и "трех попаданиях из пяти".

Боевик работал в батальоне "Степь". Скрин видео

Он утверждает, что три попадания по украинской военной технике подтверждены. Скрин видео

Отчет о действиях боевиков

Журналистка также обнародовала документы российского наемника, копии которых член ЧВК, очевидно, сбрасывал "вербовщику":

Копия паспорта

Разрешение на ношение оружия

Одна из наград наемника

Военный билет

Военный рассказал, что стрелять из ПЗРК его научили на базе 22-й бригады спецназ ВС РФ.

Харитонов также говорит, что получил награду за войну на Донбассе. Вручение, как заявил он, проводил "лично Владислав Сурков", бывший помощник президента РФ и экс-куратор украинского вопроса в Кремле.

Фрагмент разговора

В частности, указом главы России Владимира Путина от 2018 года Харитонов награжден медалью "За заслуги перед отечеством" 1-й степени. В телефонном разговоре он говорил, что имеет и другую медаль "За заслуги", а также ряд других наград.

Копия документа

Полное видео с записью разговора и копиями документов наемника ЧВК:

Кто и зачем сорвал спецоперацию СБУ

Напомним, журналист Юрий Бутусов ранее заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием вагнеровцев в Беларуси якобы сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил такие действия Ермака и уволил начальника ГУР Минобороны Василия Бурбу, который указал на предательские действия главы ОПУ.

"Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного дела", – считает Бутусов.

Журналист на своей странице в Facebook написал, что украинские спецслужбы проявили "потрясающий профессионализм, достойных самой высокой оценки, вычислив стрелков ПЗРК, обнаружив их в России тех, кто сбивал наши самолеты, установив контакт и придумав способ как доставить негодяев на нашу территорию".

"Но в результате предательства Денис Харитонов снова на свободе гуляет в РФ, смотрит сейчас вместе с нами это видео и смеется. Украинцы сами спасли его от задержания, вот смешно, его "отмазали" от чудовищных преступлений, "отмазали" режим Путина от сенсационного разоблачения! Харитонов был на Донбассе как раз в то время и именно в том месте, когда другие российские военнослужащие сбили "Боинг" МН-17, и без сомнения, Харитонов мог дать ценную информацию для международного трибунала. Мы бы пополнили обменный фонд и помогли прокуратуре Нидерландов. Просто возмутительно, что некий предатель в руководстве Украины вместо того, чтобы привлечь к ответу Харитонова и других террористов, решил не портить отношения с Путиным и само в последний момент "слил" секретную операцию! Необходимо самое жесткое и публичное расследование этой ситуации, необходимо вычислить предателя и привлечь к ответственности", – заявил Бутусов.

Полный пост журналиста:

Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!