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Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
3,3 т.
Спецоперация СБУ по вербовке ЧВК Вагнера: всплыли записи разговоров

Спецоперация СБУ по вербовке ЧВК Вагнера: всплыли записи разговоров.

В сети появилась аудиозапись "вербовки" Службой безопасности Украины наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, что может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси.

Материалы опубликовала журналистка Янина Соколова на своем YouTube-канале 18 августа. В ходе беседы россиянин сознается в участии в войне на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Террорист также хвастался своей операцией по сбиванию двух самолетов СУ-25 Воздушных сил Украины.

В распоряжении журналистки появилось видео, снятое самим наемником. Он 23 июля 2014-го года сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса два украинских штурмовика Су-25 299-й бригады тактической авиации в районе села Мариновка, действуя в составе российского батальона "с".

Террористы сняли видео после падения СУ-25.

Террористы сняли видео после падения СУ-25. Скриншот

Кроме того, боевик заявляет об ударах по украинских военных и "трех попаданиях из пяти".

Боевик работал в батальоне "Степь".

Боевик работал в батальоне "Степь". Скрин видео

Он утверждает, что три попадания по украинской военной технике подтверждены.

Он утверждает, что три попадания по украинской военной технике подтверждены. Скрин видео

Отчет о действиях боевиков

Отчет о действиях боевиков

Журналистка также обнародовала документы российского наемника, копии которых член ЧВК, очевидно, сбрасывал "вербовщику":

Копия паспорта

Копия паспорта

Разрешение на ношение оружия

Разрешение на ношение оружия

Одна из наград наемника

Одна из наград наемника

Военный билет

Военный билет

Военный рассказал, что стрелять из ПЗРК его научили на базе 22-й бригады спецназ ВС РФ.

Харитонов также говорит, что получил награду за войну на Донбассе. Вручение, как заявил он, проводил "лично Владислав Сурков", бывший помощник президента РФ и экс-куратор украинского вопроса в Кремле.

Фрагмент разговора

Фрагмент разговора

В частности, указом главы России Владимира Путина от 2018 года Харитонов награжден медалью "За заслуги перед отечеством" 1-й степени. В телефонном разговоре он говорил, что имеет и другую медаль "За заслуги", а также ряд других наград.

Копия документа

Копия документа

Полное видео с записью разговора и копиями документов наемника ЧВК:

Кто и зачем сорвал спецоперацию СБУ

Напомним, журналист Юрий Бутусов ранее заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием вагнеровцев в Беларуси якобы сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил такие действия Ермака и уволил начальника ГУР Минобороны Василия Бурбу, который указал на предательские действия главы ОПУ.

"Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного дела", – считает Бутусов.

Журналист на своей странице в Facebook написал, что украинские спецслужбы проявили "потрясающий профессионализм, достойных самой высокой оценки, вычислив стрелков ПЗРК, обнаружив их в России тех, кто сбивал наши самолеты, установив контакт и придумав способ как доставить негодяев на нашу территорию".

"Но в результате предательства Денис Харитонов снова на свободе гуляет в РФ, смотрит сейчас вместе с нами это видео и смеется. Украинцы сами спасли его от задержания, вот смешно, его "отмазали" от чудовищных преступлений, "отмазали" режим Путина от сенсационного разоблачения! Харитонов был на Донбассе как раз в то время и именно в том месте, когда другие российские военнослужащие сбили "Боинг" МН-17, и без сомнения, Харитонов мог дать ценную информацию для международного трибунала. Мы бы пополнили обменный фонд и помогли прокуратуре Нидерландов. Просто возмутительно, что некий предатель в руководстве Украины вместо того, чтобы привлечь к ответу Харитонова и других террористов, решил не портить отношения с Путиным и само в последний момент "слил" секретную операцию! Необходимо самое жесткое и публичное расследование этой ситуации, необходимо вычислить предателя и привлечь к ответственности", – заявил Бутусов.

Полный пост журналиста:

Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

Сорванная спецоперация по задержанию вагнеровцев: кому удалось уйти, благодаря Ермаку. Видео с разговором СБУ

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УкраинаЧВК ВагнераСлужба безопасности УкраиныЯнина СоколоваАндрей Ермак
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