Спасал любимую: в Днепре парень подстрелил грабителя его же оружием

В Днепре молодой человек предотвратил ограбление пункта обмена валюты, ранив одного из преступников в ягодицу.

Преступники ворвались в помещение обменника и связали одну из сотрудниц. Затем попытались связать вторую, одновременно складывая валюту в сумку. Они угрожали женщинам пистолетом с глушителем, сообщает ТСН.

Во время ограбления сотрудницы обменника сильно кричали и их услышали в салоне красоты, который находился рядом. Одна из сотрудниц салона вызвала полицию и позвонила своему молодому человеку, который находился недалеко. Парень побежал в обменник, где грабитель наставил на него пистолет и угрожал убить. Однако молодой человек выхватил оружие и выстрелил одному из преступников в ягодицу, а второго ударил пистолетом по голове.

В это время из окна салона красоты выпрыгнула сотрудница вместе с клиенткой, которая была почти без одежды.

На момент приезда полиции преступники были обезврежены. Оба были госпитализированы. Раненого грабителя медики положили на носилки лицом вниз. Их жизни ничего не угрожает. Злоумышленники оказались братьями из Каменского Днепропетровской области.

Парень, обезвредивший преступников, рассказал, что спецподготовки у него нет. А задержать воров ему помогла любовь к девушке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 июня в Киеве произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек.