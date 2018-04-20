Совершена атака на одно из стратегических предприятий Украины

Официальный сайт украинского авиационного предприятия "Антонов" взломали хакеры.

Об этом сообщает государственный концерн Укроборонпром на своей странице в Facebook.

"Корпоративный сайт ГП "Антонов" закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание", - сказано в заявлении.

Как сообщал "Обозреватель", в январе текущего года официальный сайт госпредприятия "Антонов" подвергся хакерской атаке, в результате которой в разделе "Новости" была опубликована фейковая информация под названием "Открытое письмо".