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Совершена атака на одно из стратегических предприятий Украины

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Официальный сайт украинского авиационного предприятия "Антонов" взломали хакеры.

Об этом сообщает государственный концерн Укроборонпром на своей странице в Facebook.

"Корпоративный сайт ГП "Антонов" закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание", - сказано в заявлении.

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Как сообщал "Обозреватель", в январе текущего года официальный сайт госпредприятия "Антонов" подвергся хакерской атаке, в результате которой в разделе "Новости" была опубликована фейковая информация под названием "Открытое письмо".

Читайте все новости по теме "хакеры" на Обозревателе.

Тема
хакеры
Место
Украина
Объект
"Антонов"
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