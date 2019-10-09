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9 октября • обновлено в 18:29
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Сотрудников СБУ обвинили в избиении полицейских: опубликовано видео 18+

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В Павлограде Днепропетровской области трое бандитов совместно с сотрудниками СБУ жестоко избили людей.

Как сообщает "Страна" происшествие случилось год назад, и только сейчас завершается судебный процесс по данному делу.

Издание отмечает, что в уголовном производстве исчезло упоминание о сотрудниках СБУ. Однако опубликовано видео, на котором в момент преступления запечатлены силовики.

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Сообщается, что 2 июня 2018 года в центре Павлограда жестоко избили 30-летнего Сергея Вязовиченко, 31-летнего Антона Антонцева и 32-летнего Евгения Самитова. Нападавшими оказались: 30-летний Первиз Джаббаров, 37-летний Сергей Сусоев и 29-летний Арзуман Ахмедов. Сильнее всего пострадал Вязовиченко, которому проломили голову и сломали основание черепа.

В полиции начали уголовное производство и виновников быстро нашли. Было установлено, что ранее судимые Джаббаров по кличке "Петя", Сусоев по кличке "Сысой" и их младший подельник Ахмедов были известны в полиции. Их подозревали в создании наркосети по городу.

Кроме этого, Джаббаров уже проходил обвиняемым в Павлоградском суде по ст. ч. 1 с. 263 и ч.1 ст. 122 – незаконное хранение оружия и умышленные телесные повреждения средней тяжести. Его подельник Сусоев, также привлекался за хранение оружия и неоднократные кражи.

СБУ

СБУ

Укринформ

В ходе расследования были получены записи с камер видеонаблюдения. На видео было показано, что вместе с уголовниками в ночном клубе "Йогурт" за одним столом сидели сотрудники местного отдела СБУ: офицеры Андрей Воробьев, Александр Библый, Алексей Сухой и Владислав Дикопольский. Позже бандиты вместе с силовиками избили двоих людей у ночного клуба, пишет издание.

Избитыми оказались двое сотрудников отдела судебной экспертизы местного отделения полиции Иван Сафоник и Дмитрий Левченко. Полицейских избили за то, якобы они помешали парковаться у ночного клуба "Ниссан-Кашкай" с госномерами АН3360СХ, на котором разъезжали сотрудники СБУ.

После внесения факта избиения Вязовиченко и его друзей в Единый реестр досудебных расследований под номером 12018040370001265 в УСБУ Павлограда начали десятидневную проверку "соблюдения условий режима секретности" в Павлоградском городском отделе полиции. При этом сбушники избившие копов, как раз и служат в отделе секретности УСБУ Павлограда.

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Начальник Павлоградской полиции Виктор Рыбак написал рапорт о давлении, которое оказывает на него СБУ, своему непосредственному начальнику генералу Виталию Глуховере (тогда – главе областного управления Нацполиции). В результате из оперативных материалов по факту избиения Вязовиченко исчезли все упоминания об участии сотрудников СБУ.

Журналисты пишут, что получить комментарии от Виктора Рыбака и Виталия Глуховери не удалось – первый находится в отпуске, второго уже сняли с должности.

В пресс-службе Павлоградской полиции сообщили, что суд над хулиганами, что избили Вязовиченко почти завершился. Подозреваемых Джаббарова, Сусоева и Ахмедова задержали и поместили в СИЗО спустя две недели после драки.

В местном управлении СБУ от комментариев отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области приговорил к 4 годам тюрьмы мужчину, что избил беременную женщину.

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Место
Украина Днепр
Теги
Национальная полиция Украины Служба безопасности Украины наркотики
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руденко евгений
руденко евгений
судя по комментам к этой статье, вся закваска здесь, на обозе, сбушная...
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руденко евгений
руденко евгений
100 раз повторяю: 100%коррупции в сбу, прокураторе, других силовых органах. Бандиты есть, но они выполняют задания этих самых органов. Их все знают. Но...Если Зеленский не решит вопрос переформирования этих органов, то никакие задачи он не решит.
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