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Сотрудники "Борисполя" угодили в скандал с вещами пассажиров: опубликовано видео

9.5тЧитать новость на украинском

Сотрудники аэропорта "Борисполь" в комнате хранения невостребованных вещей копошились в багаже.

Соответствующий момент обнародовал сам аэропорт. При этом уволить нерадивых сотрудников можно лишь по решению суда, так как это государственное предприятие. При чем данный случай не является уникальным. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На кадрах видно, как мужчины присматриваются к темным очкам, освежаются чужой туалетной водой и рассматривают предметы, которым не могут найти применения. Служба безопасности даже назвала имена этих людей и призвала их покаяться. Полиция уже зарегистрировала уголовное производство.

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Один из фигурантов скандала заявил журналистам, что инструкции не нарушал.

"Утерянные вещи подлежат переписи. Кроме того, для идентификации владельца последний предоставляет список утерянных вещей. Скажите, как еще я должен был проверить достоверность информации", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Борисполе" начали строить посадочные платформы для скоростной железнодорожной линии из Киева.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаКиев
Объекты
аэропорт Бориспольскандалы
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