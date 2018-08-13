Сотрудники "Борисполя" угодили в скандал с вещами пассажиров: опубликовано видео

Сотрудники аэропорта "Борисполь" в комнате хранения невостребованных вещей копошились в багаже.

Соответствующий момент обнародовал сам аэропорт. При этом уволить нерадивых сотрудников можно лишь по решению суда, так как это государственное предприятие. При чем данный случай не является уникальным. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На кадрах видно, как мужчины присматриваются к темным очкам, освежаются чужой туалетной водой и рассматривают предметы, которым не могут найти применения. Служба безопасности даже назвала имена этих людей и призвала их покаяться. Полиция уже зарегистрировала уголовное производство.

Один из фигурантов скандала заявил журналистам, что инструкции не нарушал.

"Утерянные вещи подлежат переписи. Кроме того, для идентификации владельца последний предоставляет список утерянных вещей. Скажите, как еще я должен был проверить достоверность информации", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Борисполе" начали строить посадочные платформы для скоростной железнодорожной линии из Киева.