Сотрудничали с террористами Донбасса: в Молдове поймали "инструкторов" с Приднестровья

В Молдове задержали "инструкторов" из непризнанного Приднестровья, которые сотрудничали с террористами на Донбассе.

Посол страны в Украине Руслан Болбочан заявил во время панельной дискуссии "Ловушки Приднестровского урегулирования: как их избежать", что это произошло, благодаря сотрудничеству с украинскими специальными органами. Об этом сообщает УНИАН.

"В последнее время отмечается очень высокий уровень диалога между Молдовой и Украиной. Это способствует очень тесному взаимодействию и межведомственному взаимодействию как представителей пограничных и таможенных служб наших стран, так и представителей специальных органов наших стран. И не секрет, что эти так называемые "инструкторы" были задержаны - некоторые из них, и на территории Кишиневского аэропорта, и в других пунктах, а далее, в соответствии с нашим законодательством", – подчеркнул Болбочан.

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Он не уточнил количество задержанных, и то, как именно это происходило.

Кроме того, специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский заявил, что данный вопрос поднял перед "президентом" Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Я его спрашивал, сказал прямо, что есть информация: ловят ваших людей из Приднестровья на Донбассе. И если так будет продолжаться, то наша позиция еще жестче станет в разговорах с вами. Времена сейчас не самые лучшие, учитывая российскую агрессию, но если оттуда еще будет содействие агрессору, то соответственно, наша позиция станет еще жестче. Поэтому давайте, говорю ему, что-то с этим делать. На что мне было сказано, что они делают все возможное, чтобы такие наемники не появлялись на территории Украины в рядах агрессора", – подчеркнул Крыжановский.

Он также добавил, что разговор с "президентом" был достаточно откровенным.

"И я получил заверения довольно четкие, что такого быть не может и не будет. Быть не может - это одно, я сказал, что оно уже есть, но на будущее очень его предупредили, чтобы этого не было", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Крыжановский рассказал, что Украина поможет Молдове вывести российские войска из Приднестровья.