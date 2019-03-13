Сорвали шапку, пинали ногами: в Харькове толпа детей избила мужчину

В Харькове группа детей из пяти человек избила нетрезвого мужчину на глазах у свидетелей.

Как сказано в сюжете ТСН, самому младшему из компании 9 лет, самому старшему — 11.

Очевидцы сняли инцидент на видео, которое мгновенно набрало десятки тысяч просмотров в сети (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

Скрин видео

Как выяснили журналисты, другие дети этой кампании опасаются. "Они матерятся, курят. Они здесь по крышам лазят", — рассказали знакомые мальчиков.

По данным очевидцев, в тот день ребята пришли к гаражам, где бывали часто, и застали там двоих нетрезвых мужчин. Автор резонансного видео Алексей утверждает, что дети защищались от них.

"Два мужчины лет до 30, бухие насмерть. Прицепились в стиле подкурить. Они его не били, они его просто потолкали — и все", — настаивает он, хотя признает, что на видео попал не весь конфликт и детей в какой-то момент пришлось останавливать.

"Они действительно забрали шапку и начали играть в зайца. Я вышел, отдал шапку и сказал этим двоим, чтобы они шли отсюда", — рассказал Алексей.

Кроме него, в конфликт не вмешался больше никто из взрослых, хотя рядом их было немало — в том числе и мужчин, которые просто наблюдали за дракой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети рассказали о странной забаве детей в Харькове — они играют в игру, в которой нужно ловить "сепаратиста".

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