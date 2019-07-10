В Чернигове военный за 3000 грн разрешал играть в пейнтбол на аэродроме

Во вторник, 9 июля, в Чернигове задержали военнослужащего, который за 3000 гривен взятки организовал представителям частного предприятия беспрепятственный пропуск на аэродром для проведения соревнований по пейнтболу.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины и добавила, что еще 500 долларов США он получил за содействие в дальнейшей длительной аренде участка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В прокуратуре отметили, что взяточником оказался ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома "Певцы" начальник нештатной комендатуры военной части, подчиненной Харьковскому национальному университету Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба.

В Чернигове задержали военного, который брал взятки Пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины

В сообщении говорится, что офицера задержала военная прокуратура Черниговского гарнизона совместно с Управлением защиты экономики Нацполиции в Черниговской области и следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Черниговской области во время получения неправомерной выгоды.

"Продолжаются следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – прокомментировали в прокуратуре.

В Чернигове задержали военного, который брал взятки Пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины

В Чернигове задержали военного, который брал взятки Пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины

В Чернигове задержали военного, который брал взятки Пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на взятке задержали чиновника КГГА. Также в Украине на взятке в $ 500 000 задержали "банду" чиновников и полицейских.

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