"Придется приделать усики Гитлера": Соколова прошлась по Путину из-за Цемаха

Украинская журналистка Янина Соколова разгромила президента России Владимира Путина за циничное условие обмена пленными – выдать ему ключевого фигуранта по делу крушения МН17 Владимира Цемаха.
В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она отметила, что сам Цемах, возможно, даже не хотел быть переданным российской стороне. Ведь он опасается участи уже ликвидированных ГРУшников Александрова и Ерофеева, которых ранее обменяли на Надежду Савченко. Однако его мнения никто в Кремле не спрашивал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Цемах перед обменом все обои в суде порвал, так цеплялся за украинскую хунту: "Нет, не отдавайте меня! Что вы делаете, фашисты? Не отпускайте меня, проклятые гестаповцы! Слава Украине! Путин – х*йло! Хочу в голландскую тюрьму!". Извини, товарищ, но это был ультиматум России – выдать тебя. Иначе обмен бы не состоялся. И если это не прямое признание Кремля в сбитии Boeing, то я даже не знаю, как это объяснить. Разве что у Цемаха такой большой трунчик, что Путин не может прожить без него и дня", – с сарказмом сказала телеведущая.
Также она выразила убеждение в том, что обмен пленными был нужен России лишь для того, чтобы замести свою причастность к кровавому теракту. Ни о каком переживании за своих людей, в отличие от Украины, там не было.
"Главная тема недели в Украине – возвращение украинских моряков и узников Кремля. А в России – открытие казахского павильона на ВДНХ в Москве. Поэтому наших ребят встречали семьи, друзья, близкие, простые, совершенно незнакомые соотечественники и лично президент. А Путин в это время просто развлекал Нурсултана – ну, того "адекватного", который в честь себя назвал город, а еще аэропорт и орден, которым наградил Путина. А медальки надо отрабатывать", – подколола главу страны-агрессора журналистка.
Янина Соколова
Также она обратила внимание на огромную разницу встреч освобожденных в украинском и московском аэропортах, которая и раскрывает всю суть происходящего и истинные интересы каждой из сторон.
"Ну, подумаешь, обменяли и вернули в Россию каких-то там 35 человек. Да кому они вср*лись. Вот в этом между нами и разница! Наших пацанов встречают как героев, мы знаем имена каждого из них, потому что каждый из них важен. А ваши вернулись, как челноки с какими-то баулами. Надеюсь, что они в них вывезли NewsOne по частям", – продолжила троллить оккупантов Соколова.
В конце она призвала их пересмотреть кадры встречи участников обмена и, наконец, понять, почему украинцы не хотят жить с россиянами в одной "братской" стране.
"Для нас освобождение украинцев – это национальный праздник, а для вас – геополитика, чтобы вернуть главного подозреваемого в сбитии малазийского Boeing Цемаха. Потому что если он начнет давать показания в Гааге, то Путину придется приделать усики и переименовать Алину в Еву, а Шойгу дать фельдмаршала и "Бук" с одним патроном", – ярко обратилась к агрессору украинка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Он стал участником обмена пленными по формуле 35 на 35.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
11 сентября дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.
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