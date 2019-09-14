"Придется приделать усики Гитлера": Соколова прошлась по Путину из-за Цемаха

Украинская журналистка Янина Соколова разгромила президента России Владимира Путина за циничное условие обмена пленными – выдать ему ключевого фигуранта по делу крушения МН17 Владимира Цемаха.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она отметила, что сам Цемах, возможно, даже не хотел быть переданным российской стороне. Ведь он опасается участи уже ликвидированных ГРУшников Александрова и Ерофеева, которых ранее обменяли на Надежду Савченко. Однако его мнения никто в Кремле не спрашивал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Цемах перед обменом все обои в суде порвал, так цеплялся за украинскую хунту: "Нет, не отдавайте меня! Что вы делаете, фашисты? Не отпускайте меня, проклятые гестаповцы! Слава Украине! Путин – х*йло! Хочу в голландскую тюрьму!". Извини, товарищ, но это был ультиматум России – выдать тебя. Иначе обмен бы не состоялся. И если это не прямое признание Кремля в сбитии Boeing, то я даже не знаю, как это объяснить. Разве что у Цемаха такой большой трунчик, что Путин не может прожить без него и дня", – с сарказмом сказала телеведущая.

Также она выразила убеждение в том, что обмен пленными был нужен России лишь для того, чтобы замести свою причастность к кровавому теракту. Ни о каком переживании за своих людей, в отличие от Украины, там не было.

"Главная тема недели в Украине – возвращение украинских моряков и узников Кремля. А в России – открытие казахского павильона на ВДНХ в Москве. Поэтому наших ребят встречали семьи, друзья, близкие, простые, совершенно незнакомые соотечественники и лично президент. А Путин в это время просто развлекал Нурсултана – ну, того "адекватного", который в честь себя назвал город, а еще аэропорт и орден, которым наградил Путина. А медальки надо отрабатывать", – подколола главу страны-агрессора журналистка.

Янина Соколова

Также она обратила внимание на огромную разницу встреч освобожденных в украинском и московском аэропортах, которая и раскрывает всю суть происходящего и истинные интересы каждой из сторон.

"Ну, подумаешь, обменяли и вернули в Россию каких-то там 35 человек. Да кому они вср*лись. Вот в этом между нами и разница! Наших пацанов встречают как героев, мы знаем имена каждого из них, потому что каждый из них важен. А ваши вернулись, как челноки с какими-то баулами. Надеюсь, что они в них вывезли NewsOne по частям", – продолжила троллить оккупантов Соколова.

В конце она призвала их пересмотреть кадры встречи участников обмена и, наконец, понять, почему украинцы не хотят жить с россиянами в одной "братской" стране.

"Для нас освобождение украинцев – это национальный праздник, а для вас – геополитика, чтобы вернуть главного подозреваемого в сбитии малазийского Boeing Цемаха. Потому что если он начнет давать показания в Гааге, то Путину придется приделать усики и переименовать Алину в Еву, а Шойгу дать фельдмаршала и "Бук" с одним патроном", – ярко обратилась к агрессору украинка.

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