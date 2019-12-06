"Война не закончится": Соколова назвала цель Путина на "нормандском формате"

В обозримом будущем война России против Украины не закончится. А на "нормандском формате" президент страны-агрессора Владимир Путин лишь попытается усыпить бдительность президента Украины Владимира Зеленского видимостью примирения.

Такое мнение озвучила украинская журналистка Янина Соколова во время онлайн-встречи с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Чего он хочет от Зеленского? Только одного. Это хитростными методами подкупить его сладкими предложениями, которые, я думаю, уже подготовлены. Он создаст иллюзию окончания войны на Донбассе. Уверена, что предложит неплохие условия по газу. И его будет задача как опытного КГБшника – усыпить бдительность и уверить Зеленского в том, что с Россией нужно дружить. Это они будут делать 100%", – отметила Соколова.

Янина Соколова и Владимир Путин

Она выразила надежду на то, что Зеленский и его окружение понимают эту стратегию Путина и осознают, что перечисленное выше и есть та главная цель, с которой Путин едет на встречу в Париж.

"Он чувствует отдаление Украины. В ходе его шахматной игры нужно приблизиться ближе. Он найдет точки, которыми можно завязать", – опасается телеведущая.

Все это, полагает она, свидетельствует в пользу того, что украинцы не дождутся в ближайшие годы завершения вооруженного конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.

"Путин не отдаст Украину, потому что это будет самым большим его поражением. Крым 100% не отдаст. Я уверена, что фактор поддержки Путина, все эти высокие проценты – Крым там, поверьте, играет одну из больших ролей. Ему же надо сохранить лицо, которого нету. Поэтому нет. Не отдаст. Война не закончится. По крайней мере в ближайшее время, пока Путин на должности президента Российской Федерации", – сделала вывод Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что видит старания президента Украины Владимира Зеленского добиться договоренностей с Москвой о мире и экономическом сотрудничестве, однако усомнился, что ему это удастся.

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