Собирала подписи в Крыму: в Украине поймали поклонницу Путина

Силовики задержали гражданку Украины, которая незаконно организовывала сбор подписей на территории временно оккупированного Крыма в поддержку выдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах.

"Сегодня на КПВВ "Чонгар" в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены, Главным управлением СБвВ АР Крым и г.. Севастополе (с местом дислокации в г. Херсон) по процессуальному руководству прокуратуры АР Крым задержана гражданка Украины, которая действуя в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы", являясь доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Путина В.В., незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Кр им и м. Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В.В. кандидатом на пост Президента Российской Федерации на выборах 2018 года", – написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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Он отметил, что согласно Федеральному закону "О выборах Президента Российской Федерации", сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата является официальной и обязательной процедурой подготовки к выборам руководителя РФ.

"Таким образом, данная гражданка Украины, участвуя в официальной процедуре подготовки к незаконному проведению на временно оккупированной территории АР Крым и г.. Севастополь выборов президента РФ, предоставила содействие Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" в проведении подрывной деятельности против Украины на ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности", – подчеркнул Луценко.

По его словам, женщине готовится сообщение о подозрении, а также проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия.

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