Снос Керченского моста: юрист сказал, чего стоит ожидать Украине

Поскольку строительство Крымского моста шло с нарушением всевозможных норм, то можно предположить, что он рухнет раньше, чем Украина начнет судебные тяжбы по этому вопросу.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил юрист Александр Климчук.

"К нему там уже очень много вопросов. Я думаю, что пока мы подадим иск, то он, как говорят эксперты, сам обвалится. Я думаю, что так этот вопрос сам по себе и разрешится", - пошутил он.

Кроме того, Климчук считает, что проведением президентских выборов в Крыму Кремль хочет нивелировать незаконность референдума в 2014 году.

"Это как подтверждение международному сообществу, что присылайте наблюдателей, оружия здесь нет, вот "у нас сейчас все хорошо и красиво, и мы вам картинку покажем". Но они не могут опровергнуть тот факт, что люди ходили с оружием, парламент был захвачен", - добавил юрист.

Как писал "Обозреватель", ранее старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что Керченский мост построен с нарушением технических норм и представляет опасность.

Ранее строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода на участке "Насып — Фарватер" в районе Керченского полуострова.