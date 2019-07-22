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Снимал на телефон: на Днепропетровщине дед по-зверски изнасиловал девочку

3.1т Читать материал на украинском

На Днепропетровщине 21 июля полиция задержала мужчину, который изнасиловал малолетнюю девочку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"28-летняя женщина, жительница Днепропетровской области, перед тем как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей 2006 и 2015 г.р. бабушке и неродному деду 1954 г.р. После того, как мать вернулась с работы старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь на 21 июля совершил в отношении нее действия сексуального характера", - написал он.

На Днепропетровщине дед изнасиловал девочку

На Днепропетровщине дед изнасиловал девочку

Facebook Аброськина

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"Этот урод всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем, и фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон", - добавил Аброськин.

Работники полиции установили, что ранее он уже неоднократно был осужден за изнасилование.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Криминал
Место
Украина
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинский мир
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Это Украина и прапор у неё подстать жителям ..
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
перестаньте, дед стоял на майдане... понять, и простить...
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