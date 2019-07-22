Снимал на телефон: на Днепропетровщине дед по-зверски изнасиловал девочку

На Днепропетровщине 21 июля полиция задержала мужчину, который изнасиловал малолетнюю девочку.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
"28-летняя женщина, жительница Днепропетровской области, перед тем как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей 2006 и 2015 г.р. бабушке и неродному деду 1954 г.р. После того, как мать вернулась с работы старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь на 21 июля совершил в отношении нее действия сексуального характера", - написал он.
На Днепропетровщине дед изнасиловал девочку
Facebook Аброськина
"Этот урод всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем, и фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон", - добавил Аброськин.
Работники полиции установили, что ранее он уже неоднократно был осужден за изнасилование.
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11 июля Верховная Рада проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости. Закон вызвал неоднозначную реакцию.
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