Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева пошла на отчаянный шаг

Елена Зайцева, осужденная по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове, обжаловала приговор суда.

Об этом сообщила руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина, передает UA: Харьков.

Отметим, ранее защита второго виновника аварии — Геннадия Дронова — подала апелляционную жалобу на обвинительный приговор. Жалоба поступила в Киевский районный суд 22 марта в 16:00 и содержит 26 страниц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

В январе 2019 года стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Елене Зайцевой.

Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Елены Зайцевой, которые просили не привлекать результаты экспертизы в Днепре к делу.

Нарколог Федирко, которую разыскивали несколько месяцев, пришла в суд и заявила, что в крови Зайцевой были опиаты.