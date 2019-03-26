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Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева пошла на отчаянный шаг

13.8тЧитать материал на украинском

Елена Зайцева, осужденная по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове, обжаловала приговор суда.

Об этом сообщила руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина, передает UA: Харьков.

Отметим, ранее защита второго виновника аварии — Геннадия Дронова — подала апелляционную жалобу на обвинительный приговор. Жалоба поступила в Киевский районный суд 22 марта в 16:00 и содержит 26 страниц.

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Елена Зайцева

Елена Зайцева

Город Х

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева пошла на отчаянный шаг

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

  • Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

  • В январе 2019 года стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Елене Зайцевой.

  • Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Елены Зайцевой, которые просили не привлекать результаты экспертизы в Днепре к делу.

  • Нарколог Федирко, которую разыскивали несколько месяцев, пришла в суд и заявила, что в крови Зайцевой были опиаты.

  • Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
Теги
ДТП ХарьковДТП Зайцева
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Сподіваюсь їй це не допоможе і вона відсидить в вязниці скільки їй присудили. Інакше буде суд Лінча.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ее надо просто уничтожить. Неужели среди родственников жертв не найдется мужика с яйцами? Эта сука не должна жить в любом случае!
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Махал Махалыч, уничтожать не твоя забота. Может ответка прилететь
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