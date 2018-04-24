Смертельное ДТП в Харькове: Дронов объяснил, почему не дает показаний

Участник аварии с шестью погибшими в центре Харькова Геннадий Дронов не будет давать показания, пока не допросят всех свидетелей.

Об этом на сегодняшнем заседании заявил его адвокат Сергей Перепелица, передает NewsRoom.

После опроса свидетелей обвинители предложили перейти к допросу водителя Volkswagen Touareg, однако защитник Дронова сообщил, что его клиент пока не готов давать показания. В связи с этим на следующем заседании прокурор планирует начать изучение вещественных доказательств и экспертиз.

"Дронов может не свидетельствовать во время процесса, это его право. Он проанализирует всю информацию и даст показания, которые будут ему выгодны. Со стороны обвинения все свидетели уже допрошены", - заявил прокурор Игорь Омельченко.

Защитник Геннадия Дронова, в свою очередь, отметил, что в деле много неточностей, поэтому водитель Volkswagen Touareg озвучит свою версию случившегося после выступлений всех экспертов и специалистов.

"На данный момент свидетелей, которые могли бы указать на конкретные детали, в деле нет - полицейские занимались непонятно чем, очевидцы не видели саму аварию. Поэтому мы будем давать показания последними, чтобы их не извратили", - рассказал Перепелица.

Отметим, что это уже не первый отказ Геннадия Дронова от выступления. Ранее он не стал давать показания после допроса Алены Зайцевой 12 марта. Тогда участник ДТП сослался на статью 63 Конституции Украины (она гласит, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников. - Ред.).

Напомним, 18 октября в центре Харькова произошло страшное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

По словам одного из свидетелей, в момент ДТП оба подозреваемых превышали скорость. 7 февраля стало известно, что "исчезли" упоминания об опиатах, которые были обнаружены в организме Зайцевой после аварии из обвинительного акта.

Кроме того, полицейский рассказал, что подозреваемая не имела при себе документов. 4 апреля Киевский районный суд Харькова продлил обвиняемым Алене Зайцевой и Геннадию Дронову меру пресечения до 1 июня.