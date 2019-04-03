Смертельное ДТП с Зайцевой: в деле произошел новый поворот

Следствие обнаружило нарушение в автошколе, в которой училась Алена Зайцева, осужденная за ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, отметив, что учреждение могут лишить лицензии, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы выявили ряд серьезных нарушений, внесли ходатайство об отмене госаккредитации, лицензии, и завтра (4 апреля. – Ред.) должно быть принято решение", — сказал он.

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж уточнил, что речь идет о нарушениях, допущенных в ходе обучения Зайцевой, а также в работе школы в целом.

Зайцева и Дронов Politeka

"Вместо четырех учебных классов — один, нарушение ведения документации, переоборудование транспорта без соответствующей регистрации. В рамках уголовного производства также доказано отсутствие Зайцевой на занятиях в определенные дни. Поэтому по итогам проверки мы приостановили деятельность автошколы и направили ходатайство об отмене лицензии. Нам прислали ответ (находится в уголовном производстве), что 4 апреля будет решаться вопрос о лишении учреждения государственной аккредитации и лицензии", — пояснил он.

Чиж также уточнил, что вопрос о лишении лицензии и госаккредитации будет рассматривать Главный сервисный центр МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам аварии. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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