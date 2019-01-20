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Смертельное ЧП в горах: на Львовщине обнаружили пропавших туристов

2.3тЧитать материал на украинском

На Львовщине в горах заблудились двое туристов. Во время спасательной операции один из мужчин был обнаружен мертвым.

Информацию о том, что на горе Парашка у села Коростов заблудились туристы, спасатели получили 19 января в 23:37, сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

"Несмотря на темное время суток и сложные погодные условия, к месту вызова немедленно направились спасатели Славской поисково-спасательной группы. В 03:10 люди были найдены у подножия горы Парашка", - сообщили в пресс-службе.

Гора Парашка

Гора Парашка

Отмечается, что 31-летний турист погиб. Его 22-летний товарищ получил обморожение двух стоп и доставлен в районную больницу.

Смертельное ЧП в горах: на Львовщине обнаружили пропавших туристов

Google. Maps

Смертельное ЧП в горах: на Львовщине обнаружили пропавших туристов

Google. Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Рождественскую ночь в горах на Закарпатье заблудились пятеро туристов, из которых один погиб, еще один пропал без вести.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаЛьвов
Тег
криминал
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