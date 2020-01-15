Суд над копом, застрелившего пассажира BMW, сорвали: как разворачивается скандальное дело

В Голосеевском суде Киева 13 января состоялось очередное заседание суда по громкому делу об убийстве полицейским Сергеем Олейником подростка из Боярки Миши Медведева. До своего совершеннолетия парень не дожил всего 10 дней.

Беспрецедентный случай, всколыхнувший весь Киев, произошел в ночь на 7 февраля 2016 года. Однако, несмотря на то, что прошло четыре года, судебное заседание так ничем и не закончилось.

Полиция уверена: они имели право стрелять в нарушителя, который скрывался, однако окончательное решение должен принять суд.

OBOZREVATEL поговорил с братом пострадавшего подростка Леонидом Медведевым, который рассказал, как изменилась жизнь его семьи после неожиданной гибели Миши, и к каким выводам пришла семья, пережившая такое горе.

Суд сорвался из-за присяжных

Заседание длилось всего три минуты. Как рассказал OBOZREVATEL адвокат пострадавших Вадим Васильев, вопрос, который должны были рассмотреть, – о замене присяжных , срок полномочий которых уже закончился. В итоге было объявлено, что присяжных должна утвердить Киеврада, этого списка еще нет. А дата ближайшего пленарного заседания Киеврады еще даже не назначена.

Обвиняемый Сергей Олейник Фото Леонида Медведева

Следующее заседание состоится 6 февраля. И в семье Миши Медведева опасаются, что дело могут начать слушать заново. "Теперь будут избирать новых присяжных. Рассмотрение дела затягивается. Но вряд ли его начнут слушать заново. На сегодняшний день прокурорам переданы материалы дела. Это 20 томов. Но никаких доказательств пока не рассматривалось, не заслушивались свидетели", - объяснил адвокат Васильев.

Родители Миши Фото Леонида Медведева

На судебном заседании была вся семья Медведевых – мама Наталья Медведева, папа Михаил Леонидович и старший брат Леонид."Мама с папой пропустили всего несколько заседаний за эти годы – из-за здоровья, которое за эти годы у них сильно пошатнулось", – говорит OBOZREVATEL Леонид.

В семье Миши считают, что, оттягивая заседания, судьи просто издеваются над ними. "Заседаний не было уже четыре месяца. Переносы бывают просто по ничтожным поводам – один присяжный то заболел, то забыл о заседании. Его наказали, выписав штраф, но это копейки, меньше 200 грн. А время идет. Нам кажется, что это делают умышленно, чтобы спустить дело на тормозах", – говорит Леонид.

Леонид Медведев OBOZREVATEL

В то же время их адвокат уверяет, что говорить о каких-то нарушениях рано. "Это достаточно сложно структурированное дело. Но нарушения процедур пока не наблюдается", – подчеркнул Вадим Васильев.

В полиции считают, что действовали по закону

События той ночи были похожи на боевик. Киевские патрульные, которые к тому моменту всего полгода, как появились на улицах столицы, больше получаса преследовали BMW пятой модели, которая петляла по нескольким районам города, заезжая на встречку, пытаясь скрыться от преследования полиции, после чего по машине открыли огонь. В авто находилось четыре человека – 22-24-летние Максим Кривонос, Владислав Прихненко, Ростислав Храпачевский, который был за рулем и 17-летний Михаил Медведев. Все четверо – из Боярки.

Случай вызвал просто шквал обсуждения в соцсетях на тему, имели ли копы право стрелять на поражение.

В полиции считают, что орудие было применено адекватно. "Наша позиция с тех пор не изменилась. Полицейский Сергей Олейник имел основания стрелять с целью принудительной остановки транспортного средства, но осторожно – не подвергая опасности жизнь пассажира. Этот случай мы тщательно анализировали, он стал уроком для других", - сказал OBOZREVATEL спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, Олейник до сих пор служит в полиции, но не патрульным, а на административной работе.

В прокуратуре Олейнику инкриминируют превышение полномочий."Инструкцией Нацполиции четко регламентированы условия, при которых возможно применение оружия на поражение. В данном случае полномочия были превышены", - говорит спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В то время писали, что машину преследовали почти 20 экипажей, а автомобиль пытался скрыться на скорости около 190 км/ч. Погоня началась от Севастопольской площади, якобы, потому что пассажиры и водитель машины были в состоянии сильного алкогольного опьянения – в руках у них были бутылки с пивом.

В районе поселка Новоселки, ее развернуло, и полиция смогла заблокировать BMW. Но водитель, видимо, сдаваться не собирался, авто совершило наезд на одного из патрульных, в результате чего травмировало ему ногу, и нарушитель уехал в сторону улицы Заболотного, где машина вылетела на обочину. Там копы стали стрелять в машину, выпустив 77 пуль, 34 из них попали в машину.

Авто со следами пуль Фото Леонида Медведева

Но, по версии семьи, все происходило несколько иначе. Как рассказал Леонид Медведев, стрелять копы стали раньше. "Копы заметили машину с ребятами возле клуба "Форсаж". Патрульная машина приехала к клубу по поводу каких-то других нашкодивших малолеток. Машина с нашими ребятами проехала вперед. А потом на повороте они остановились, потому что Миша хотел пересесть вперед. Он большой был, и его на заднем сиденье было тесно. Остановка там не запрещена. Но патрульная машина их стала преследовать. Копы включили красные проблесковые маячки и почти сразу стали стрелять", - рассказывает Медведев.

По его словам, машина не могла ехать на скорости 190 км час. "Одно колесо у них было запаска – докатка, как ее называют в народе. На ней есть ограничения скорости 50-70 км/час. С таким колесом на поворотах не выжмешь. Я вам говорю это, как профессиональный водитель. Я участвовал в гонках, имею опыт экстремального вождения. Но они стали их гонять, как охотники. Стреляли. Хотя ребята кричали: "Не стреляйте!" – рассказывает Леонид.

Он утверждает, что стрельба продолжалась и дальше. "А когда их догнали, машина уже стояла, полицейские через боковое стекло в водителя. Но Ростислав отодвинулся, и две пули попали в Мишу – одна в руку, другая через спину и легкое – в сердце. О том, что в них проснулся инстинкт охотников, говорят и слова на видео, которые мы получили из материалов дела. Слышно, как Олийнык говорит другому копу: "Сегодня постреляем", – говорит Леонид.

"Лучше бы он уехал на такси"

Леня говорит, что в тот роковой день Миша вообще случайно оказался в этой машине. Он вызвал такси, чтобы поехать к своему другу в Боярку на день рождения. "А тут ребята проезжали и предложили подвезти. Он отменил вызов, рассчитался за посадку с таксистом и сел к ним. Сколько мы об этом думали потом – лучше бы он уехал на такси. Ведь он вообще не из этой компании. Он и не пил, не употреблял наркотики. Ростислав тогда был в состоянии наркотического опьянения, это доказала экспертиза. А ребята выпили пива", - говорит Леонид.

Миша Медведев

О гибели Миши семья узнала из интернета. "Миша всегда звонил маме, и в тот день мама с ним говорила до 1:30. А потом перестал отвечать на звонки. Потом мы прочитали, что убили водителя, и думали, что это нас не коснулось. Но надежда оборвалась в Голосеевском РОВД, где нам сказали, что Мишу убили полицейские. И начался весь этот ужас", – говорит Леня.

Миша всегда рядом

Смерть Миши подкосила его семью. "После смерти Миши папа стал хуже ходить. У него начали отказывать ноги. Мама вообще не может работать. Перенесла три операции на внутренних органах. Ей 54 года, но она сильно сдала и постарела. У нее сахарный диабет, все время сидит на таблетках. И я вынужден фактически содержать семью", - говорит Леонид. Сам он работает водителем такси и ищет работу по специальности. "У меня два диплома – но пока выгоднее работать в такси", – говорит Леонид.

В прошлом году Леонид женился, и сейчас молодые живут с его родителями. Но Миша постоянно присутствует в их жизни.

Семья Медведевых живет в Крюковщине, в ЖК "Еврогородок". Мама какое-то время занималась продажей мяса, недвижимостью, у нее было свое агентство недвижимости. Папа был дальнобойщиком, работал в местном совете, был заммэра, избирался депутатом.

А могила Миши недалеко, в Боярке. Все дни рождения и день гибели родственники приходят к Мише.

"Я бываю каждый месяц. Родители – любую свободную минутку, когда позволяет здоровье, приезжают к Мише. Мы установили брату самый лучший памятник. Я продал свой участок земли, чтобы его установить", - подчеркнул Леонид.

Памятник Мише

Нужны реформы и поддержка общественности

Прожив четыре года ужаса, семья Миши пришла к некоторым выводам, которыми бы хотела поделиться с другими. "Нужна нормальная судебная реформа. Не могут дела, связанные с убийствами, длиться по четыре года. Сейчас для судей это не является приоритетом", - говорит Леонид.

Реформа полиции, по мнению Медведевых, оказалась показушной. "Полицейские уверены, что им все сойдет с рук. Их защитят, даже, если они не правы. Если бы копы сразу признали свою вину и извинились, общественное мнение о них было бы более положительным. Нам бы это не вернуло Мишу, но было бы понимание, что ошибку готовы признать", – считает Леонид.

И нужно подключать общественность, чтобы привлечь внимание к своей беде "Благодаря общественности наш случай стал известен. И это дает надежду думать, что виновник не уйдет от справедливого наказания", - говорит Леонид.

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