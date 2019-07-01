Слушали гимн СССР и матерились: в Луцке подростки устроили пьяный дебош. Фото и видео

В Луцке группа пьяных подростков устроила дебош, слушая песни СССР, матерясь и сопротивляясь сотрудникам правоохранительных органов.

Об этом написал в Facebook волонтер движения "Самооборона Майдана – Волынь" Сергей Рыжков, который вместе с коллегами пытался успокоить парней. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"А знаете что здесь делает "Самооборона"? Мы приехали послушать с этими 16-летними пацанами гимн Российский федерации, "Катюшу", которая расцветала, и гимн СССР с "Батяня комбат", которые они транслировали, выставив колонку в окно", – рассказал он.

Подростки устроили дебош в Луцке Facebook Сергея Рыжкова

Подростки устроили дебош в Луцке Facebook Сергея Рыжкова

По словам Рыжкова, на место событий прибыли также патрульные, которых вызвали соседи, поскольку с 14:00 30 июня правонарушители кричали, пили, слушали громко музыку и показывали детям снизу половые органы.

"Я обещаю, приду к каждому в бурсу, университет с теми АТОшниками, которых они "имели на х**" (дословно)", – возмутился Рыжков.

В комментариях пользователи уточнили, что парни учатся в ПТУ №6 Луцка, однако их фамилии неизвестны.

Подростки устроили дебош в Луцке Facebook Сергея Рыжкова

Подростки устроили дебош в Луцке Facebook Сергея Рыжкова

Подростки устроили дебош в Луцке Facebook Сергея Рыжкова

Подростки устроили дебош в Луцке Facebook Сергея Рыжкова

Прокомментировали инцидент и в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.

"По прибытию патрульные установили, что в квартире находится группа лиц (ребята в возрасте 16-18 лет) с признаками алкогольного опьянения, которые нецензурно ругались в сторону полицейских и соседей. Подростки не представлялись и не шли на контакт", – рассказали правоохранители.

"Лица также начали нецензурно ругаться в адрес Рыжкова и представителей "Самообороны", во время этого житель данной квартиры выбежал (бросился) на лестничную площадку 6-го этажа с нецензурными криками к Рыжкову", – поделились в полиции.

Стало известно, что подростки устроили дебош дома у одного из них. С детьми и их родителями провели воспитательную беседу и составили протокол о правонарушении. "Претензий по результату события ни у кого ни к кому нет", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Киеве ночью 3 июня группа молодых людей (18-22 года) пыталась ограбить магазин, а один из парней подрался с полицейским.

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