'Слуга' Куницкий подавал в Раду законопроекты под бизнес-партнера – СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий за год подал два законопроекта, которые прямо касаются рынка электромобилей и электрозарядных станций. Сам парламентарий тесно связан с сетью "зеленых" автозаправок AutoEnterprise.

Как сказано в расследовании журналистов "Следствие.Инфо", основатель фирмы Дмитрий Никонов называл нардепа своим другом, однако уверял, что отношения к бизнесу тот не имеет. Хотя Куницкий фигурировал в СМИ как директор по развитию AutoEnterprise и получал доход от связанной с ней компании.

Связь Никонова с Куницким также прослеживается в социальных сетях. В Facebook у них немало общих фото. По словам Никонова, он подружился с Куницким около пяти лет назад.

Никонов и Куницкий. Фото - соцсети

"Я просто подписчиком у него был. У него же канал серьезный на ютубе. На взятках ментов ловил. Потом я с ним познакомился и мы заказывали рекламу официально у него. Потом подружился с ним. За рекламу он больше денег не брал, насколько я помню. Сказал: "Димон, ну не буду я за рекламу электромобилей брать за саму эту идею. Не могу за это брать". И все", – рассказал Никонов.

При этом сейчас Никонов является помощником нардепа на общественных началах и посещает Верховную Раду.

В сентябре минувшего года Куницкий лично инициировал законопроект "относительно нормирования и создания условий для развития сетей зарядных станций для электрических транспортных средств". Позже он подал еще один законопроект, по определению электромобилей, зарядных станций и созданию условий для перехода на экологический транспорт до 2030 года. Однако в итоге оба проекта были сняты с рассмотрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Куницкий жаловался, что его якобы не допустили к работе в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.