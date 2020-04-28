Главная Новости
28 апреля • обновлено в 14:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Сломаны нос и челюсть: на Донеччине экс-полицейский жестоко избил подростка. Видео

637
Читать материал на украинском

В Мирнограде, Донецкая область жестоко избили подростка Никиту, который возвращался со своего Дня рождения. В драке замешен экс-полицейский Сергей Маслий, который близок к нардепу Руслану Требушкину.

Как говорится в сюжете "Телебачення КАПРІ", происшествие случилось вечером 25 апреля в городе на перекрестке.

По словам очевидцев, группа парней из 10-12 двигалась по улице. Одним из последних шел Никита, который кричал впереди идущим, чтобы его подождали. Когда парень переходил по "зебре" он перебежал перед авто, в котором ехал Маслий. Со слов брата потерпевшего, водитель припарковался, вышел из авто и после короткой беседы избил парня.

Избитый Никита

Избитый Никита

Скриншот

Друзья Никиты также рассказали, что Маслий угрожал им оружием. С их слов он нанес удары по лицу Никиты с такой силой, что оружие разлетелось на части. Бывший полицейский размахивал пистолетом и угрожал убить подростков, говорится в сюжете.

Сломан нос и челюсть: на Донеччине экс-полицейский жестоко избил подростка

Скриншот

Сейчас подросток находится в больнице со множествами травмами. Со слов его тети Натальи, у парня сломан нос и челюсть.

Журналисты выяснили, что Сергей Маслий бывший сотрудник правоохранительных органов, а сейчас работает заместителем начальника Городского управления хозяйства города Покровск. Отмечается, что Маслий тесно дружит с бывшим мэром Покровска, а ныне нардепом Русланом Требушкиным, который выдвигался в ВР от партии "Оппозицонный блок".

Сергей Маслий

Сергей Маслий

Скриншот

В полиции сообщили, что информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований за ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение". Кроме того известно, что Маслий подал встречное заявление, якобы подростки его избили. От комментариев для СМИ он отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сообщено о подозрении полицейским за незаконный привод и превышение служебных полномочий с применением насилия.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Цеевропа, мля...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги