Сломаны нос и челюсть: на Донеччине экс-полицейский жестоко избил подростка. Видео

В Мирнограде, Донецкая область жестоко избили подростка Никиту, который возвращался со своего Дня рождения. В драке замешен экс-полицейский Сергей Маслий, который близок к нардепу Руслану Требушкину.

Как говорится в сюжете "Телебачення КАПРІ", происшествие случилось вечером 25 апреля в городе на перекрестке.

По словам очевидцев, группа парней из 10-12 двигалась по улице. Одним из последних шел Никита, который кричал впереди идущим, чтобы его подождали. Когда парень переходил по "зебре" он перебежал перед авто, в котором ехал Маслий. Со слов брата потерпевшего, водитель припарковался, вышел из авто и после короткой беседы избил парня.

Избитый Никита Скриншот

Друзья Никиты также рассказали, что Маслий угрожал им оружием. С их слов он нанес удары по лицу Никиты с такой силой, что оружие разлетелось на части. Бывший полицейский размахивал пистолетом и угрожал убить подростков, говорится в сюжете.

Скриншот

Сейчас подросток находится в больнице со множествами травмами. Со слов его тети Натальи, у парня сломан нос и челюсть.

Журналисты выяснили, что Сергей Маслий бывший сотрудник правоохранительных органов, а сейчас работает заместителем начальника Городского управления хозяйства города Покровск. Отмечается, что Маслий тесно дружит с бывшим мэром Покровска, а ныне нардепом Русланом Требушкиным, который выдвигался в ВР от партии "Оппозицонный блок".

Сергей Маслий Скриншот

В полиции сообщили, что информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований за ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение". Кроме того известно, что Маслий подал встречное заявление, якобы подростки его избили. От комментариев для СМИ он отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сообщено о подозрении полицейским за незаконный привод и превышение служебных полномочий с применением насилия.

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