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12 июня • обновлено в 13:12
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Следствие по делу Гандзюк возобновили: появились новые обстоятельства

  • 31 июля 2018 года в Херсоне было совершено нападение на активистку Екатерину Гандзюк: ее облили концентрированной серной кислотой

  • Через несколько месяцев девушка умерла в больнице от обрыва тромба

  • 27 апреля СБУ и Офис генпрокурора объявили об окончании досудебного расследования убийства Гандзюк

  • 12 июня прокурор Андрей Сенюк заявил, что следствие продлили до 29 июля из-за новых обстоятельств

2.3т
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В связи с выяснением новых, ранее неизвестных обстоятельств досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк возобновили.

Как сообщил прокурор Андрей Сенюк в комментарии hromadske, в рамках продолжения оно продлится до 29 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В связи с новыми обстоятельствами, которые возникли, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было восстановлено 11 июня", – отметил Сенюк.

Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк

LIGA.net

Прокурор добавил, что одному из обвиняемых по делу – Владиславу Мангеру – было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об удовлетворении данного ходатайства прокуроры будут просить в суде, заседание которого началось в 10:00 12 июня.

В то же время решение о возобновлении досудебного следствия касается и другого обвиняемого – Алексея Левина, но информацию об этом прокурор раскрывать отказался.

Сенюк лишь отметил, что выявленные факты свидетельствуют о "рисках", связанных с необходимостью изменения меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Украина
Тег
умерла Катя Гандзюк
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