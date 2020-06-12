Следствие по делу Гандзюк возобновили: появились новые обстоятельства

В связи с выяснением новых, ранее неизвестных обстоятельств досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк возобновили.
Как сообщил прокурор Андрей Сенюк в комментарии hromadske, в рамках продолжения оно продлится до 29 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"В связи с новыми обстоятельствами, которые возникли, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было восстановлено 11 июня", – отметил Сенюк.
Екатерина Гандзюк
LIGA.net
Прокурор добавил, что одному из обвиняемых по делу – Владиславу Мангеру – было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об удовлетворении данного ходатайства прокуроры будут просить в суде, заседание которого началось в 10:00 12 июня.
В то же время решение о возобновлении досудебного следствия касается и другого обвиняемого – Алексея Левина, но информацию об этом прокурор раскрывать отказался.
Сенюк лишь отметил, что выявленные факты свидетельствуют о "рисках", связанных с необходимостью изменения меры пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
Организатора преступления Алексея Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.
16 марта 2020 года Левин был экстрадирован в Украину болгарскими правоохранителями.
Что касается Владислава Мангера, то ему 11 февраля 2019 года объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
15 февраля 2019 года был внесен залог и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
27 апреля Офис генерального прокурора Украины и СБУ заявили, что завершили досудебное расследование по громкому делу об убийстве Гандзюк.
Конечным заказчиком преступления был назван действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, а организатором убийства – представитель банды "москалей" Алексей Левин.
25 мая стало известно, что Левина оставили под арестом до июля.
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