"Скоро жди ударов": журналисты сняли видео из самой горячей точки зоны АТО

Журналисты показали позиции сил АТО на передовой в районе Светлодарской дуги (Донецкая область).

"После миномета в ход пошли гранатометы. Огонь террористы вели со стороны неподконтрольного Дебальцево", — говорится в сюжете, который опубликован на одном из каналов YouTube.

"У противника недавно произошла ротация. Заехало новое подразделение - жди новых ударов", — отметили на видео.

Как сообщал "Обозреватель", в пасхальное воскресенье, 8 апреля, на Донбассе погиб командир взвода 24 ОМБр, прапорщик ВСУ Владимир Майборода с позывным "Май".

Кроме того, во вторник, 17 апреля, на Донбассе погиб 50-летний украинский военнослужащий Михаил Шозда.