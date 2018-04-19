"Скоро жди ударов": журналисты сняли видео из самой горячей точки зоны АТО

Журналисты показали позиции сил АТО на передовой в районе Светлодарской дуги (Донецкая область).
"После миномета в ход пошли гранатометы. Огонь террористы вели со стороны неподконтрольного Дебальцево", — говорится в сюжете, который опубликован на одном из каналов YouTube.
"У противника недавно произошла ротация. Заехало новое подразделение - жди новых ударов", — отметили на видео.
Как сообщал "Обозреватель", в пасхальное воскресенье, 8 апреля, на Донбассе погиб командир взвода 24 ОМБр, прапорщик ВСУ Владимир Майборода с позывным "Май".
Кроме того, во вторник, 17 апреля, на Донбассе погиб 50-летний украинский военнослужащий Михаил Шозда.
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