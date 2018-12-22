Они погибли за Украину! Появилась интерактивная карта жертв войны на Донбассе

В сети показали интерактивную карту, которая содержит данные обо всех военных, погибших в ходе АТО/ООС, в региональном разрезе — по областям их происхождения.

Ее создали волонтеры онлайн-проекта "Книга памяти павших за Украину" при поддержке Национального военного исторического музея Украины. Данные приведены по состоянию на 12 октября 2018 года.

Сведения о погибших за свободу и независимость Украины, классифицированы по месту рождения, возрасту, целевым группам, подразделениям, званиям, датам гибели и местам захоронения героев.

Война на Донбассе Сегодня

По этим данным, больше всего бойцов погибло из Днепропетровской области (452), из Львовской (235) и Житомирской (217) областях.

Из Донецкой области пожертвовали своей жизнью за независимость своей страны 135 воинов, из Луганской — 104, из Крыма — 26.

Также есть данные о зарубежных страны, из которых происходили погибшие воины АТО/ООС. Так, за Украину погибли 110 уроженцев России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы имена восьми воинов, которые погибли за Украину в боях на Донбассе в ноябре.