Скандальный Ефремов вышел из СИЗО

Скандальный экс-регионал Александр Ефремов, которого обвиняют в государственной измене, в среду, 24 июля, вышел из СИЗО в Старобельске.
Как сообщает ТСН, произошло это утром – около 8 часов. По информации СМИ, Ефремов был без вещей.
Встретил его адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover. Политика сопровождали двое представителей правоохранительных органов.
Александр Ефремов
Украинская правда
Напомним, что 22 июля Киевский апелляционный суд принял решение выпустить из-под стражи Ефремова.
Апелляционную жалобу рассматривала коллегия судей в составе судьи-докладчика Тютюн Т. Н., судей Журавель А. А., Павленко А. П., Новова С. А., Трясун Ю. Р.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".
Экс-регионал Владимир Ландик рассказал, что захват Луганской ОГА и СБУ произошел именно по команде Ефремова.
В свою очередь, в "Оппозиционном блоке" назвали дело против Ефремова сфабрикованным, а давшего против него свидетельские показания Ландика призвали привлечь к ответственности.
Ефремов заявил, что считает свой арест желанием власти отвлечь внимание общества от проблем в государстве. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что экс-нардеп лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.
3 января 2017 года правоохранители вручили Ефремову обвинительный акт. Луценко пояснил, что его подозревают сразу в нескольких преступлениях: захват государственных или общественных зданий или сооружений (ст. 341 УК), посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110), создание террористической группы или организации ( ст. 258-3), государственная измена (ст. 111).
В ФБР рассказали, что экс-регионал перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.
В Швейцарии рассекретили данные о том, что с 2006 года на связанные с Ефремовым счета в Швейцарии поступили 33 миллиона швейцарских франков.
Также в ноябре 2017 года свидетель рассказал об обстоятельствах проведения митингов и подготовке к проведению незаконного референдума весной 2014 года на территории Луганской области в деле Ефремова.
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