Скандальный Ефремов вышел из СИЗО

Скандальный экс-регионал Александр Ефремов, которого обвиняют в государственной измене, в среду, 24 июля, вышел из СИЗО в Старобельске.

Как сообщает ТСН, произошло это утром – около 8 часов. По информации СМИ, Ефремов был без вещей.

Встретил его адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover. Политика сопровождали двое представителей правоохранительных органов.

Александр Ефремов Украинская правда

Напомним, что 22 июля Киевский апелляционный суд принял решение выпустить из-под стражи Ефремова.

Апелляционную жалобу рассматривала коллегия судей в составе судьи-докладчика Тютюн Т. Н., судей Журавель А. А., Павленко А. П., Новова С. А., Трясун Ю. Р.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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