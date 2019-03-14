Скандал в оборонке Украины: в НАБУ приняли радикальные меры

Двоих детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, которых обвинили в причастности к скандалу с "Укоборонпромом", отстранили от работы на время следствия.

Такое решение из-за общественного резонанса принял руководитель НАБУ Артем Сытник, сообщили на странице бюро в Facebook.

"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизирования вероятного влияния и рисков, я решил отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, которые обнародовали журналисты", ‒ заявил Сытник.

Иллюстрация НАБУ

После внутреннего расследования к изучению материалов дела приступит Государственное бюро расследований.

Как писал OBOZREVATEL:

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