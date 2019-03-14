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Скандал в оборонке Украины: в НАБУ приняли радикальные меры

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Двоих детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, которых обвинили в причастности к скандалу с "Укоборонпромом", отстранили от работы на время следствия.

Такое решение из-за общественного резонанса принял руководитель НАБУ Артем Сытник, сообщили на странице бюро в Facebook.

"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизирования вероятного влияния и рисков, я решил отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, которые обнародовали журналисты", ‒ заявил Сытник.

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Иллюстрация

Иллюстрация

НАБУ

После внутреннего расследования к изучению материалов дела приступит Государственное бюро расследований.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Артем Сытник
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Соломко Таня
Соломко Таня
Радикальні заходи були б тоді, коли Ситник би подав сам у відставку та звільнив свого зама Углаву, за те що той видавав довідки корупціонеру Гладковському. А так, це замилювання уваги та спроба покарати інших, замість того щоб визнати свою учать у корупції
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