Скандал в оборонке Украины: в НАБУ приняли радикальные меры

Двоих детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, которых обвинили в причастности к скандалу с "Укоборонпромом", отстранили от работы на время следствия.
Такое решение из-за общественного резонанса принял руководитель НАБУ Артем Сытник, сообщили на странице бюро в Facebook.
"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизирования вероятного влияния и рисков, я решил отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, которые обнародовали журналисты", ‒ заявил Сытник.
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НАБУ
После внутреннего расследования к изучению материалов дела приступит Государственное бюро расследований.
Как писал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.
В финальной части расследования журналисты сообщили, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".
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