НАБУ задержало руководство "Спецтехноэкспорта"

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало руководство ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав "Укроборонпрома", по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Задержание действующего и бывшего директоров произошло в понедельник, 4 марта.

"Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия", – сказано в сообщении. Все подробности в бюро пообещали раскрыть позже.

Владислав Бельбас Наші гроші

Как уточняет портал "Преступности. Нет", был задержан Владислав Бельбас, который и находился во главе госпредприятия. Его личность подтвердили и в самом концерне. Сообщается также, что утром на предприятии прошли обыски. Сотрудникам НАБУ был предоставлен доступ к документам.

Ранее предприятие возглавлял Павел Барбул, которому также объявили о подозрении. По информации "Facenews", фигурантам уголовного производства вменяют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Павел Барбул Слово и Дело

Источник издания в правоохранительных органах также сообщил подробности дела.

Так, отмечается, что в 2015 году "Спецтехноэкспорт" заключил соглашение с иностранной компанией Global Marketing SPLTD, которая должна была помочь госпредприятию с выполнением контракта для Министерства обороны Индии.

"Однако детективы установили, что фактически условия договора выполнены не были, хотя между "Спецтехноэкспортом" и иностранной фирмой были подписаны акты о выполнении работ. На основе указанных актов "Спецтехноэкспорт" перечислил 2,6 млн на счет Global Marketing SPLTD в банке Noor Islamic Bank в ОАЭ", – отметили правоохранители.

Отметим, что "Спецтехноэкспорт" – государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основанное правительством Украины в 1998 году. Основная сфера его деятельности – экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL

Журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" узнали, что высокие чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которые Украина переплачивала в три-четыре раза.

Были названы также бешеные суммы "заработка" топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".

Несколько топ-чиновников "Укроборонпрома" отстранили от должностей.

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