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НАБУ задержало руководство "Спецтехноэкспорта"

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Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало руководство ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав "Укроборонпрома", по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Задержание действующего и бывшего директоров произошло в понедельник, 4 марта.

"Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия", – сказано в сообщении. Все подробности в бюро пообещали раскрыть позже.

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Владислав Бельбас

Владислав Бельбас

Наші гроші

Как уточняет портал "Преступности. Нет", был задержан Владислав Бельбас, который и находился во главе госпредприятия. Его личность подтвердили и в самом концерне. Сообщается также, что утром на предприятии прошли обыски. Сотрудникам НАБУ был предоставлен доступ к документам.

Ранее предприятие возглавлял Павел Барбул, которому также объявили о подозрении. По информации "Facenews", фигурантам уголовного производства вменяют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Павел Барбул

Павел Барбул

Слово и Дело

Источник издания в правоохранительных органах также сообщил подробности дела.

Так, отмечается, что в 2015 году "Спецтехноэкспорт" заключил соглашение с иностранной компанией Global Marketing SPLTD, которая должна была помочь госпредприятию с выполнением контракта для Министерства обороны Индии.

"Однако детективы установили, что фактически условия договора выполнены не были, хотя между "Спецтехноэкспортом" и иностранной фирмой были подписаны акты о выполнении работ. На основе указанных актов "Спецтехноэкспорт" перечислил 2,6 млн на счет Global Marketing SPLTD в банке Noor Islamic Bank в ОАЭ", – отметили правоохранители.

Отметим, что "Спецтехноэкспорт" – государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основанное правительством Украины в 1998 году. Основная сфера его деятельности – экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
НАБУСпециализированная антикоррупционная прокуратура
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Деркач Сергей
Деркач Сергей
Ой все, раз набу взялось за это дело то опять всех оправдают.
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Lviv Sergiy
Lviv Sergiy
Задержали чтоб подержаться. Статью в УК уже давно отменили. Теперь можно задерживать.
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Bellum Para
Bellum Para
Ящерица в минуту опасности чтобы уцелеть сбрасывает хвост. Вальцман действует по тому же принципу - отрекается от своих подельников, кидая их "под танк", чтобы самому оказаться в сторонке. А что будет, если подельнички тонуть не захотят и вместо этого начнут "громко петь"? Ой Петя, быть беде!..
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