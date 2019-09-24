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24 сентября • обновлено в 14:12
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Скандал с экс-женой Князева: в Польше раскрыли подробности задержания

1.2т Читать материал на украинском

В Польше в окружной прокуратуре Замостья подтвердили задержание на границе трех украинцев, среди которых была бывшая жена главы Нацполиции Сергея Князева Виктория.

Задержание произошло на пункте пропуска "Хребенне – Рава-Русская", сообщил "Польскому радио" представитель прокуратуры Артур Шикула.

"Задержаны четыре человека в связи с подозрением на совершение преступления по отмыванию грязных денег. Следствие по этому делу ведет окружная прокуратура в Замостья", – говорится в сообщении.

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Шикула сообщил, что 21 сентября пограничники задержали трех граждан Украины и одного гражданина Хорватии. При этом, учитывая интересы следствия, польская прокуратура не разглашает фамилий задержанных и не подает дополнительных подробностей по этому делу.

Сергей и Виктория Князевы

Сергей и Виктория Князевы

Как сообщал OBOZREVATEL, польские таможенники задержали бывшую жену главы Национальной полиции Украины Сергея Князева Викторию, еще двух украинцев и одного гражданина Хорватии. Причина – недекларирование 650 тысяч евро.

По информации источника OBOZREVATEL, на Викторию Князеву оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным, чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома.

При этом Сергей Князев опроверг задержание экс-жены Виктории на таможне в Польше с 650 тысячами евро.

В то же время появился инсайд о том, что глава МВД Арсен Аваков якобы еще неделю назад уволил Князева – до того, как стало известно о скандале с его бывшей женой.

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Персона
Сергей Князев
Место
Польша
Теги
скандалы Национальная полиция Украины
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Может хоть ляхи эту су.ку на цепь посадят!
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