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''Система не работает!'' В Украине узнали о грандиозном провале России в Крыму

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Украина строит свою "стену" на границе с РФ дешевле и быстрее, чем это делают россияне в оккупированном Крыму.

При этом в соцсетях сравнивают данные по стоимости системы украинских инженерных сооружений на границе с РФ и российской стены во временно оккупированном Крыму, не зная сопутствующих данных и не понимая технических особенностей этих проектов, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что оккупанты построили не 60 км, как утверждает ФСБ, а 50 км стены, как прописано в техническом задании.

"Интересно, что сначала выполнить работы они планировали за три месяца, но проект растянулся на два года", – добавил спикер Госпогранслужбы.

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По его данным, в ноябре в оккупированном Симферополе сотрудники ФСБ РФ при попытке дать взятку за подписание приемных актов "на откровенно неисправные элементы созданной суперсистемы" задержали директора АО НПК "Дедал" Игоря Сушко (предприятия, которое занималось разработкой и установкой технических элементов системы).

Строительство растянулось на 2 года

Строительство растянулось на 2 года

ps.fsb.ru

"То есть система неисправна и так, как нужно, не работает", – подчеркнул Слободян.

Он отметил, что Украине всего нужно построить более 2250 км заграждений, на что по проекту предусмотрено 4 млрд 16 млн грн.

"Из них около 3,3 млрд – на все работы и еще более 900 млн – Госгеокадастру на сопутствующие услуги. То есть стоимость 1 км составляет около 1,5 млн грн, или около $52 тыс. При этом следует понимать, что украинская система включает не только заградительный забор с системой визуального наблюдения, но и инженерные сооружения (ров, вал, рокадную дорогу), фортификационные сооружения и элементы боевого и технического прикрытия", – сообщил спикер Госпогранслужбы.

Слободян добавил, что украинский проект на сегодняшний день профинансирован на 1,3 млрд грн, то есть на 30% от запланированного.

"Это более 400 км обустроенной границы. Не 60 км за два года [в оккупированном Крыму]. А 400 км за три года. Таким образом, стоимость проекта, по сути, не превышает рыночной и ниже российского, тем более с учетом объемов открытых и скрытых работ. Более того, обустройством границы в РФ занимается государственное предприятие, которое по понятным причинам имеет иммунитет от любых нападок. В то же время в Украине строительство системы национального значения является удобным элементом политического пиара и безосновательных нападок", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Олег Слободян
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Он дурак?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А вот еще один "провал" - в Крыму открыли движение на втором участке трассы "Таврида"
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Крымчанин Юрий, одни провалы)))))))))))))))))))))))
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Skvortsov Yury
Skvortsov Yury
И мост рухнул просел и уплывает..теперь стены нет..Мы что чубатые за вас стену яценюка строить то же должны?
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